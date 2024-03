(Ottawa) Le président et chef de la direction d’Air Canada et des groupes de défense ont présenté des points de vue opposés sur l’accessibilité du système aérien du pays.

La Presse Canadienne

Michael Rousseau, qui dirige la plus grande compagnie aérienne du Canada, a témoigné mardi devant le comité des transports de la Chambre des communes. Il a soutenu qu’une écrasante majorité des 1,3 million de passagers qui ont demandé une assistance spéciale l’année dernière ont eu une expérience positive.

Dans le cadre d’un plan triennal, Air Canada s’est engagée à mettre en œuvre différentes mesures telles que la création d’un poste de directeur à l’accessibilité à la clientèle – désormais en place – et l’exigence d’une formation annuelle pour ses 10 000 employés de première ligne.

Toutefois, un défenseur des droits des personnes handicapées, David Lepofsky, a affirmé que les statistiques sur les plaintes ne reflètent pas l’expérience de nombreuses personnes vivant avec un handicap, qui attendent parfois des heures sans assistance ou doivent expliquer aux employés comment les guider.

Selon M. Lepofsky, le Canada a besoin de règles plus strictes et d’une application plus rigoureuse afin de garantir la conformité et la responsabilité.

De multiples incidents impliquant des compagnies aériennes canadiennes sont survenus au cours de la dernière année, dont le cas d’un homme de la Colombie-Britannique atteint de paralysie cérébrale spastique qui a été forcé de se traîner hors d’un avion d’Air Canada à Las Vegas.