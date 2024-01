Le gouvernement chilien et Google ont annoncé jeudi la construction du premier câble sous-marin à fibre optique entre l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Océanie.

(Santiago du Chili) Le gouvernement chilien et Google ont annoncé jeudi la construction du premier câble sous-marin à fibre optique entre l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Océanie, baptisé « Projet Humboldt », et qui permettra une plus grande connexion numérique entre ces régions.

Agence France-Presse

Le câble, d’une longueur de 14 800 kilomètres et une capacité de 144 téraoctets par seconde, reliera la ville chilienne de Valparaiso à Sydney en Australie.

D’un investissement initial de 55 millions de dollars, sa construction débutera en 2025 et s’achèvera un an plus tard. La durée de fonctionnement est estimée à 25 ans.

« Après des années de travail et d’alliances, nous avons signé un accord avec Google pour construire le câble Humboldt, qui sera le premier câble sous-marin à fibre optique qui reliera directement l’Amérique du Sud à l’Océanie et à l’Asie », a déclaré le président Gabriel Boric en présentant l’initiative à la presse.

Ce câble « consolide la position du Chili en tant que centre de l’activité numérique en Amérique du Sud, ce qui ouvrira des opportunités pour de nouvelles industries, des emplois et de meilleures conditions de travail et de vie pour des milliers de personnes », a-t-il ajouté.

Karan Bhatia, Responsable mondial des affaires gouvernementales et des politiques publiques chez Google, a souligné que le câble contribuera à « forger une connexion physique avec l’Asie, (et) ce sera une route commerciale du 21e siècle ».

Le département d’État américain a salué cette initiative, estimant qu’elle accélérerait « la connectivité numérique et l’intégration de l’Amérique du Sud et des pays insulaires du Pacifique dans l’économie mondiale ».

Ce projet de câble sous-marin porte le nom de l’Allemand Alexander von Humboldt (1769-1859), géographe, naturaliste et astronome dont le patronyme donne également son nom au courant de Humboldt qui longe les côtes chiliennes et péruviennes, et a une espèce de manchots endémique.