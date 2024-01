Callon possède près de 500 km 2 dans le bassin permien, première réserve de pétrole de schiste aux États-Unis. La position d’APA dans les bassins du Delaware et du Midland va notamment grossir de plus de 50 % grâce à cette union.

(New York) Les groupes pétroliers américains APA Corporation et Callon Petroleum ont annoncé jeudi leur projet de rapprochement, une transaction à environ 4,5 milliards de dollars qui doit permettre à APA de se renforcer dans l’abondant bassin permien aux États-Unis.

Agence France-Presse

« Callon a constitué un portefeuille solide dans le bassin permien qui est complémentaire avec nos propres actifs permiens et qui ajoute une opportunité dans le [bassin] du Delaware », a commenté John J. Christmann IV, patron d’APA, cité dans un communiqué commun.

Callon possède près de 500 km2 dans le bassin permien, première réserve de pétrole de schiste aux États-Unis. La position d’APA dans les bassins du Delaware et du Midland va notamment grossir de plus de 50 % grâce à cette union.

Leur production quotidienne combinée dépasse les 500 000 barils.

Selon le communiqué, l’opération doit être réalisée exclusivement en actions avec 1,0425 action APA pour une action Callon, ainsi valorisée 38,31 dollars.

APA compte procéder à l’émission de 70 millions de titres pour réaliser cette opération à 4,5 milliards de dollars, dette comprise.

Vers 10 h (heure de l’Est), l’action APA perdait 6,27 % 34,44 dollars et celle de Callon prenait 4,37 % à 35,11 dollars.

Le projet a été approuvé à l’unanimité des deux conseils d’administration, mais doit encore recevoir l’accord des actionnaires des deux groupes.

La finalisation est attendue dans le courant du deuxième trimestre, après les feux verts réglementaires. Les actionnaires actuels d’APA détiendront alors environ 81 % de la nouvelle entité et ceux de Callon, le solde.

C’est la dernière transaction en date dans l’industrie pétrolière américaine.

Au second semestre 2023, les géants américains ExxonMobil et Chevron se sont renforcés dans les énergies fossiles et notamment dans le secteur controversé du pétrole et du gaz de schiste.

Le premier a bouclé début novembre l’achat de Denbury, spécialisé dans la captation de CO 2 , pour 4,9 milliards de dollars et a annoncé le 11 octobre le rachat de Pioneer Natural Resources pour 60 milliards de dollars.

Son concurrent Chevron a également frappé un grand coup avec l’annonce le 23 octobre du rachat du producteur américain de gaz et de pétrole Hess pour 60 milliards de dollars (dette comprise).