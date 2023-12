Un mini-atelier de poterie pour enfants conçu au Québec pour une entreprise américaine est vendu dans quelque 90 pays. Un jouet révolutionnaire (1000 révolutions par minute, pour être précis).

Tous les céramistes vous le diront, semble-t-il. Avec un tour de poterie, le tour de main consiste d’abord à bien centrer la motte d’argile sur la girelle – le plateau rotatif.

L’ingénieux dispositif de centrage de l’Atelier de mini-poteries de Make It Real est au cœur de l’expérience de jeu, indique le designer industriel montréalais Dominique Roy, vice-président du design industriel et de la conception avancée pour l’entreprise américaine.

C’est lui qui avait proposé à cette entreprise spécialisée dans les jeux et activités créatives de concevoir un tour jouet pour fabriquer des mini-poteries.

L’inspiration lui en est venue quand il a vu sur Instagram des photos d’un potier qui modelait de minuscules vases sur un tour standard.

« Je trouvais l’idée rigolote, et j’ai commencé à faire des recherches. »

Il a découvert que la fabrication de poteries miniatures réunissait des centaines de milliers d’adeptes et que des mini-tours étaient proposés en ligne.

IMAGE FOURNIE PAR MAKE IT REAL L’Atelier de mini-poteries propose une dizaine de projets. Mais dès qu’ils maîtrisent la technique, les enfants peuvent travailler à main libre.

IMAGE FOURNIE PAR MAKE IT REAL L'Atelier de mini-poteries inclut trois gabarits aux profils qui se fixent à la cloche transparente pour guider l'outil de modelage.



Il s’en est procuré un et il a fait des tests.

« Le premier truc que j’ai fait, ça ressemblait vaguement à un cendrier », confie-t-il sans fausse honte.

Les tours à poterie pour enfants, c’est vraiment une version – je vais le dire gentiment – allégée de la vraie chose. Tu mets tes deux mains sur la glaise, et souvent, le moteur va s’arrêter. Dominique Roy, vice-président du design industriel et de la conception avancée pour Make It Real

La pression des paumes sur l’argile, la difficulté de bien doser son humidification, le mauvais centrage de la pièce, tout cela entraîne une résistance qui sollicite souvent le moteur électrique au-delà de sa puissance.

L’équipe de designers de Make It Real s’est attaquée au problème.

Étonnamment, cette équipe est en large partie située au Québec.

La filière québécoise

Établie au Maryland, Make It Real emploie environ 80 personnes dans le monde, dont plus d’une vingtaine au Québec.

L’entreprise a été fondée en 2016 par l’Américain Isaac Wolman et sa femme Sara Gibber. Or, Wolman avait été auparavant vice-président des ventes pour la société montréalaise de jouets créatifs Wooky Entertainment.

Il avait le sentiment qu’il y avait tout ce qu’il fallait à Montréal pour démarrer une équipe de R&D. Dominique Roy

Son équipe de design avancé inclut un designer à Montréal, une autre à Magog, un à Halifax et un à Hong Kong.

« Évidemment, dit-il, les produits sont fabriqués en Chine. »

Après ce détour, retour au tour.

Faire le tour du problème

Dominique Roy a commencé à travailler sur le concept de tour miniature en janvier 2022.

« J’ai amorcé le projet, puis j’ai travaillé avec mon designer à Hong Kong sur l’aspect mécanique. Ensuite, le projet a été transféré à ma designer à Magog, qui a énormément travaillé sur l’outil de centrage et le raffinement du design. »

En effet, tout tourne autour du dispositif de centrage, en instance de brevet.

CAPTURE D’ÉCRAN SUR UNE VIDÉO DE MAKE IT REAL Sur une fente ménagée sur la paroi de la cloche, on fixe un gabarit qui guidera l’outil de modelage pour profiler le cylindre d’argile.

SOURCE : CAPTURE D’ÉCRAN SUR UNE VIDÉO DE MAKE IT REAL L’ensemble inclut trois gabarits de profils variés qui permettent de modeler pots et vases miniatures.

CAPTURE D’ÉCRAN SUR UNE VIDÉO DE MAKE IT REAL Pour faciliter la disposition de l’argile sur la girelle amovible – le plateau tournant –, un tube en trois pièces y est fixé temporairement.

CAPTURE D’ÉCRAN SUR UNE VIDÉO DE MAKE IT REAL Le tube est soigneusement rempli d’argile, puis un moyeu est piqué en son centre, au travers d’un couvercle qui permet de le positionner parfaitement.

CAPTURE D'ÉCRAN SUR UNE VIDÉO DE MAKE IT REAL Une fois le tube démonté et la girelle remise en place, on dépose sur le tour une cloche transparente, muni à son sommet d'une aiguille qui stabilise le moyeu.









Un tube en trois pièces est assemblé temporairement autour de la petite girelle amovible. Le tube est soigneusement rempli d’argile, puis un moyeu est piqué en son centre, à travers un couvercle qui permet de le positionner parfaitement. L’ensemble est ensuite démonté, ne laissant sur la girelle qu’un cylindre d’argile parfaitement formé autour de son moyeu.

Une fois la girelle remise en place, on dépose sur le tour une cloche transparente, munie à son sommet d’une aiguille qui stabilise le moyeu.

Sur une fente ménagée sur la paroi latérale de la cloche, on fixe un gabarit qui guidera l’outil de modelage pour doucement profiler le cylindre d’argile.

« On agit sur un point plutôt qu’avec les deux mains sur le modèle », souligne Dominique Roy. « C’est beaucoup moins exigeant pour le moteur. »

Les designers ont donc pu installer un moteur raisonnablement puissant et en prise directe, sans engrenages bruyants. « C’est super silencieux, c’est relaxant. C’est vraiment satisfaisant. »

Fournie avec le jouet, l’argile sèche et durcit en 24 heures.

Il a fallu quatre ou cinq prototypes pour arriver au produit définitif. C’est lors de tests que des enfants ont fait la suggestion de rendre transparent le cylindre de centrage, jusqu’alors opaque.

On savait que le tout serait destiné à une tranche d’âge assez étendue. Si on avait dessiné quelque chose qui avait trop l’air d’un jouet, on aurait limité notre succès. Dominique Roy

D’autant que de nos jours, les enfants savent apprécier le design de qualité. « Assez jeunes, ils ont accès à des iPhone et à des produits électroniques où le design est hyper sophistiqué », relève le designer.

Bref, « on est arrivés avec un design assez épuré ».

Des connaisseurs

Lancé au courant de l’été, l’Atelier de mini-poteries de Make It Real est distribué dans quelque 90 pays.

Les premières livraisons avaient été effectuées au courant de l’été, suffisamment tôt pour que les commerçants puissent constituer leur stock en prévision des Fêtes.

« Les résultats sont vraiment bons. On a un détaillant en Angleterre qui n’avait déjà plus de stock à la première semaine de décembre », constate Dominique Roy. « En Chine, c’est notre meilleur vendeur. »

Le produit « a déjà reçu de multiples récompenses et accolades, dont le Most Innovative Toy of the Year [le jouet le plus innovant de l’année] par la China Toy Association ».