« Problème de gouvernance » chez Gildan Jarislowsky réitère que Glenn Chamandy doit redevenir PDG

Le plus important actionnaire de Gildan continue de s’opposer « fermement » au congédiement du fondateur et PDG du fabricant montréalais de vêtements, Glenn Chamandy, et critique la décision du conseil d’administration d’accorder un siège d’administrateur à un actionnaire institutionnel américain.