(Riyad) L’Arabie saoudite cherche à « stimuler artificiellement la demande en pétrole » alors même qu’en public le royaume soutient une transition vers l’abandon des énergies fossiles, affirme un rapport quelques jours avant l’ouverture de la COP28 à Dubaï.

Agence France-Presse

Le rapport a été publié lundi par la chaîne de télévision britannique Channel 4 et le Center for Climate Reporting, une ONG de journalisme d’investigation spécialisée dans le changement climatique.

Il se concentre sur le Programme de durabilité de la demande pétrolière (ODSP), lancé par l’Arabie saoudite en 2020 pour s’assurer que les hydrocarbures « continuent de faire partie du bouquet énergétique mondial, de la manière la plus efficace et la plus durable », selon le site de l’ODSP.

Mais selon le rapport, ce programme cherche notamment à maximiser l’utilisation des véhicules fonctionnant au pétrole en Asie et en Afrique.

Le premier exportateur de pétrole soutient également le transport aérien supersonique, gourmand en carburant et encourage, dans les pays en voie de développement, la mise en place d’infrastructures énergétiques qui utilisent du pétrole saoudien, toujours d’après le texte.

Le rapport a été publié à quelques jours de l’ouverture de la COP28 jeudi à Dubaï, où des responsables du secteur de l’énergie, de l’Arabie saoudite ou des Émirats arabes unis, autre producteur de pétrole, ont plaidé pour la poursuite des investissements dans les combustibles fossiles afin d’assurer la sécurité énergétique, tout en envisageant à terme une transition vers l’abandon de cette énergie.

L’ODSP « vise à stimuler la consommation de pétrole en Asie et en Afrique, avec pour objectif ultime de protéger les recettes pétrolières saoudiennes face aux initiatives visant à éliminer les combustibles fossiles », souligne le rapport.

Dans un appel téléphonique – retranscrit dans le rapport – à un responsable de l’ODSP, des journalistes, qui ne se sont pas présentés comme tels, lui ont demandé si le but de Riyad était de « stimuler artificiellement la demande dans certains marchés clés », ce à quoi il a répondu : c’est « un des principaux objectifs que nous cherchons à atteindre ».

Les autorités saoudiennes n’ont pas réagi mardi à une demande de commentaire de l’AFP.

En 2021, l’Arabie saoudite s’était engagée, avant le sommet de la COP26, à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2060, suscitant le scepticisme d’organisations environnementales.

La COP28, grand rendez-vous de la communauté internationale pour discuter du climat sous l’égide de l’ONU, se tient cette année dans l’émirat de Dubaï, un des sept de la fédération des Émirats arabes unis.

Le choix du patron de la compagnie pétrolière émiratie Adnoc pour présider la COP28 a été vivement critiqué par les défenseurs de l’environnement.

Mais certains observateurs estiment que la COP28 offre une occasion pour parler enfin concrètement de la question des énergies fossiles.