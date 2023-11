La Société québécoise du cannabis (SQDC) a affiché jeudi un résultat net du deuxième trimestre de 24,9 millions, en hausse de 11,7 % par rapport à celui de 22,3 millions dévoilé l’an dernier pour la même période.

La Presse Canadienne

Les revenus de la société d’État responsable de la vente au détail de produits du cannabis dans la province se sont établis à 151,7 millions pour le trimestre clos le 9 septembre, un chiffre en hausse de 9,1 % par rapport à ceux de 139,1 millions du deuxième trimestre précédent.

La SQDC a attribué la croissance de son chiffre d’affaires à l’ajout de huit nouvelles succursales à son réseau par rapport à la même période l’an dernier, ainsi qu’à un effet saisonnier positif en raison du retour de certaines activités estivales dans un contexte postpandémique.

Les charges nettes de la SQDC ont totalisé 23,8 millions au plus récent trimestre, un chiffre en hausse de 10,7 % par rapport à celles de 21,5 millions inscrites pour la même période un an plus tôt. Exprimées en fonction des ventes, ces charges nettes représentaient un taux de 15,7 %, alors que celui-ci était de 15,5 % lors du même trimestre l’an dernier.

Les revenus tirés de la vente en succursale ont totalisé 142,3 millions au plus récent trimestre, ce qui était supérieur aux 132,5 millions recueillis par ce canal l’an dernier. Les ventes réalisées sur le site web de la SQDC ont pour leur part grimpé à 9,4 millions, comparativement à celles de 6,6 millions du deuxième trimestre précédent.

Plus tôt cette semaine, quelque 250 employés de la SQDC en grève depuis un an et demi ont entériné à près de 85 % la recommandation du conciliateur en chef du ministère du Travail pour une entente de cinq ans qui viendra à échéance le 31 mars 2027. Puisque l’employeur a également endossé cette recommandation, le retour au travail des syndiqués pourra se faire dans les semaines à venir.

La grève ne touchait qu’un peu plus d’une vingtaine des 98 succursales de la SQDC, soit celles où les syndiqués sont membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ).

Seulement 24 des 26 succursales dont les employés sont affiliés au SCFP étaient en grève. La vingtaine de succursales syndiquées à la CSN n’étaient pas touchées par cet arrêt de travail. Un peu plus de la moitié des succursales de la société d’État ne sont pas syndiquées.