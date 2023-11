(Toronto) Les Compagnies Loblaw a réalisé un bénéfice et des revenus en hausse lors du troisième trimestre de l’exercice financier en cours, comparativement à celui de l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société mère des enseignes Provigo, Maxi et Pharmaprix, entre autres, précise que lors du trimestre qui a pris fin le 7 octobre, le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 621 millions, ou 1,95 $ par action diluée, alors qu’à la même période l’an dernier, le bénéfice s’était établi à 556 millions, ou 1,69 $ par action diluée.

Entre-temps, les revenus du troisième trimestre de 2023 ont totalisé 18,27 milliards ; l’an dernier, ils ont été de 17,39 milliards.

Le géant canadien de l’alimentation et de la pharmacie signale que l’augmentation est survenue alors que les ventes des magasins comparables au détail de produits alimentaires ont augmenté de 4,5 % et que celles des magasins comparables de médicaments ont augmenté de 4,6 %.

Sur une base ajustée, Les Compagnies Loblaw ont gagné 2,26 $ par action diluée, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,01 $ par action diluée un an plus tôt.

Le président du Conseil et président de l’entreprise, Galen Weston, affirme que les bannières proposent davantage de valeur, notamment des rabais plus importants sur les produits essentiels, ce à quoi les clients répondent positivement. Il ajoute que Les Compagnies Loblaw reste déterminée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre l’inflation et offrir des prix plus bas aux Canadiens.