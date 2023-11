Lorsque je regarde mon échelle salariale, je constate que je me situe dans la zone du milieu alors que je devrais plutôt être dans la zone la plus élevée. Je suis un professionnel membre d’un ordre et je n’ai pas l’impression d’être payé à ma juste valeur. Ma gestionnaire saisit bien ma situation, mais elle semble ne pouvoir rien faire. Elle essaie de bonifier les augmentations ou la part discrétionnaire du boni, mais sans résultat. Je commence à envisager la retraite, mais entre-temps, qu’est-ce que je pourrais faire pour avoir un meilleur salaire ? Je ne veux pas quitter mon emploi pour une autre entreprise. – Patrick

L’impression de ne pas être payé à sa juste valeur est très répandue, parfois à juste titre, mais parfois aussi en raison d’une mauvaise compréhension du contexte ou du positionnement de l’entreprise ou encore de sa structure de rémunération.

Les paramètres organisationnels

Avant de demander une augmentation, il vous sera essentiel de bien comprendre la philosophie de votre entreprise sur la rémunération. La capacité de votre gestionnaire à vous offrir une augmentation dépend d’abord de l’approche de l’entreprise face à la rémunération et de ses lignes directrices.

En effet, la rémunération offerte reflète la philosophie de gestion du talent et la valeur qu’une organisation accorde à son capital humain. Les employeurs se fient généralement à des études ou des balisages afin de définir leurs échelles salariales, en se comparant à des organisations qui leur sont similaires. Toutefois, payer en dessous du marché ou à la médiane, ou encore au-dessus du marché est un choix de l’organisation, qui peut parfois varier selon le service ou le poste.

Ainsi, l’organisation tient compte de la rémunération offerte pour le même genre de poste et dans des industries similaires et les gestionnaires, pour leur part, doivent respecter l’équité interne. En effet, au sein de l’organisation, ils doivent tenir compte des postes similaires et de l’écart de responsabilités entre les postes au sein d’un même service.

Ensuite, les organisations ont en place leurs échelles salariales qui sont constituées de « zones ». Une échelle correspond à la valeur qu’une organisation accorde à un rôle ou un poste, et non à une personne. La progression d’un employé dans une échelle salariale correspond à son niveau de maîtrise des responsabilités, à son niveau de contribution et à sa performance. Plus un employé se situe dans le haut de l’échelle, plus il est reconnu comme une référence dans son domaine et travaille sur des dossiers complexes. En contexte non syndiqué, le fait d’être en poste depuis longtemps ne garantit en rien le fait d’être au sommet de son échelle salariale, mais il est normal que les employés de longue date se situent au haut de leurs échelles.

Vous êtes en droit de demander à votre gestionnaire ou aux RH de partager avec vous les attentes associées aux différentes zones de l’échelle et comment y progresser. Idéalement, votre gestionnaire serait en mesure d’expliquer comment progresser vers la zone supérieure. Pour faire valoir votre repositionnement dans cette échelle, il est important de bâtir votre argumentaire en vous basant sur des faits et des facteurs objectifs, tels que la charge ou la complexité du travail réalisé, la performance démontrée, etc.

En bref, la philosophie d’une entreprise, les positionnements qu’elle adopte en matière d’échelle salariale sans oublier sa capacité de payer basée sur ses résultats financiers font parfois en sorte que votre gestionnaire a les mains liées, c’est-à-dire qu’il n’est pas en mesure d’offrir un salaire pour votre poste à la hauteur de vos attentes.

Vos considérations

Lorsque vous saurez comment se matérialisent au sein de votre entreprise les éléments mentionnés ci-dessus, préparez et présentez votre demande d’augmentation. Pour ce faire, je vous recommande la chronique que j’ai écrite plus tôt cette année.

N’oubliez pas, si votre salaire ou vos avantages ne peuvent être améliorés dans votre poste actuel, pensez à un déplacement latéral au sein de l’entreprise vers un poste ou un service plus valorisé, ou encore essayez d’obtenir un poste comportant plus de responsabilités.

Vous êtes le gestionnaire de Patrick ?

Il est fréquent pour les gestionnaires d’avoir à gérer de telles situations. La rémunération est un sujet complexe qui peut avoir de grandes répercussions. N’hésitez pas à demander de l’aide à votre service des ressources humaines.

Suggérez à vos collègues des RH de tenir des séances d’information pour les employés sur l’offre de rémunération et son fonctionnement (composantes, échelles, équité, etc.) dans l’entreprise. Mieux ils comprendront le tout, plus vos employés sauront apprécier l’offre et en seront satisfaits.

Enfin, abordez les demandes d’augmentation comme une discussion plutôt qu’une négociation. Cherchez à collaborer avec votre employé afin de trouver une solution. De manière générale, les employés préfèrent les augmentations parce qu’elles offrent des avantages financiers à long terme, mais si cela n’est pas possible, songez aux bonis qui sont financièrement moins avantageux à long terme ou encore à d’autres mesures de rechange (horaires, flexibilité, etc.).