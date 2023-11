Les paquets de bœuf haché, les pizzas surgelées ou encore les pots de yogourt destinés aux épiceries Metro et Super C du Québec partiront tous dorénavant du même endroit pour prendre le chemin des magasins. En fonction depuis quelques semaines déjà, un tout nouveau centre de distribution automatisé – un investissement d’environ un demi-milliard – situé à Terrebonne alimente les magasins du groupe en produits surgelés et fera de même pour les denrées fraîches comme la viande et les produits laitiers en février 2024.

Une plus grande variété de produits en magasin

Avec la réalisation de ce projet, un investissement de plus de 420 millions de dollars, les clients qui font leurs emplettes dans les magasins Metro, Super C et Marché Richelieu du Québec pourraient voir apparaître dans les réfrigérateurs et les congélateurs une plus grande variété de produits et de nouvelles marques, selon Caroline Larocque, vice-présidente logistique et distribution, interrogée par La Presse à l’occasion de l’inauguration officielle du centre de distribution, ce mercredi.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE « Si nos ventes augmentent, on a les moyens d’être capable de livrer à nos clients, ce à quoi ils s’attendent », affirme Caroline Larocque, vice-présidente logistique et distribution.

« Avec ce centre-là, on s’est donné la capacité de pouvoir agrandir notre offre de produits. Dans nos anciens centres, on n’avait plus la capacité d’accepter de nouveaux produits. » La toute nouvelle installation pourra recevoir 7000 articles frais et surgelés. Elle servira plus de 700 magasins partout au Québec. Un autre centre du même genre a été construit en Ontario.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Un algorithme détermine la façon de regrouper la marchandise sur chaque palette (les produits de boulangerie surgelés sont par exemple placés ensemble). Chaque palette est destinée à un magasin.

500 caisses à l’heure

Près de 75 % des opérations effectuées au centre de distribution sont automatisées. De la réception des camions des fournisseurs qui viennent y laisser leurs produits jusqu’au départ des caisses vers les magasins, plusieurs manipulations sont dorénavant effectuées par des machines. La présence de robots permet notamment de préparer entre 400 et 500 caisses à l’heure. Celles-ci sont ensuite disposées sur des palettes. Un algorithme détermine la façon de regrouper la marchandise sur chacune d’elles (les produits de boulangerie surgelés sont par exemple placés ensemble). Chaque palette est destinée à un magasin. L’automatisation permet également de déplacer les palettes pleines ou vides, selon les besoins. En plus d’une plus grande variété de produits, toutes ces nouvelles manipulations réduisent les risques de bris de caisses, souligne Yanick Blanchet, directeur principal de la chaîne d’approvisionnement.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une meilleure conformité de l’emballage, une plus grande facilité à regrouper les produits et l’augmentation de la capacité à produire des commandes sont autant d’avantages que présente le centre de distribution, selon Yanick Blanchet, directeur principal de la chaîne d’approvisionnement.

Responsable de la visite, il semble déjà connaître le centre dans ses moindres recoins. La technologie utilisée au centre a été développée par l’entreprise allemande Witron, considérée comme un chef de file en matière d’automatisation dans le secteur de la distribution alimentaire.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le centre de distribution a une capacité d’entreposage de plus de 40 000 palettes.

Fermeture de deux centres, aucune perte d’emploi

Les centres de distribution situés à Montréal-Nord et à Pointe-aux-Trembles, responsables des viandes, des produits surgelés et des poissons, cesseront progressivement leurs activités. Elles seront toutes rapatriées à Terrebonne, tout comme les emplois. Metro assure qu’aucun employé ne perdra son travail. L’entreprise prévoit que 250 personnes travailleront au centre de distribution et 500, dans les bureaux administratifs. À Québec, l’usine destinée aux produits frais et surgelés demeure ouverte, mais sera convertie en centre de distribution pour les produits d’épicerie (comme les boîtes de conserve ou les biscuits).

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les employés qui travaillent dans la partie la plus froide de l’entrepôt sont tous habillés avec des vêtements adéquats et prennent des pauses régulièrement.

10 terrains de football

Le centre, dont la construction a débuté en mars 2020, a une superficie totale de 600 000 pieds carrés, ce qui équivaut à 10 terrains de football. D’une hauteur équivalente à neuf étages, il abrite des zones dont la température peut osciller entre 5 °C (dans la zone des produits frais) à -25 °C (produits surgelés). Dans la partie la plus froide, lors de notre visite, le port du manteau, de la tuque et des gants était plus que nécessaire. Les employés qui y travaillent sont tous habillés avec des vêtements adéquats et prennent des pauses régulièrement, assure Caroline Larocque.