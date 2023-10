PME Monde Groupe Frontenac : profiter du contexte géopolitique

En 2020, Groupe Frontenac, spécialisé dans la fabrication et l’impression de sacs en papier de toutes sortes, a construit une deuxième usine à Trois-Rivières. L’objectif ? Répondre à la demande grandissante pour ses produits et exporter davantage. Aujourd’hui, c’est plus de 50 % de la production qui prend le chemin des États-Unis, plus particulièrement du Midwest. Survol.