(Toronto) Alors que la hausse des taux d’intérêt et le coût de la vie pèsent de plus en plus lourd sur le portefeuille des Canadiens, les consommateurs ont accordé à BMO la meilleure note dans le sondage annuel de J. D. Power sur la satisfaction de la clientèle.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a détrôné la Banque Royale du Canada, qui occupait la première place l’an dernier, et qui est arrivée en deuxième position, suivie de la Banque CIBC en troisième position.

Parmi les banques de taille moyenne, la Banque Tangerine a remporté la première place pour la 12e année consécutive.

J. D. Power indique que l’étude a révélé qu’un plus grand nombre de clients ont payé des frais au cours de l’année écoulée, notamment pour les découverts, les soldes minimums de compte et les frais de guichet automatique.

Près de 80 % des clients estiment que les banques pourraient mieux communiquer sur les moyens d’éviter ces frais.

Le cabinet indique que la moitié des clients des banques canadiennes sont considérés comme financièrement vulnérables ou stressés, contre 44 % il y a un an.

Paul McAdam, directeur principal des renseignements sur les services bancaires et les paiements chez J. D. Power, affirme que les clients subissent un stress économique croissant et ont de moins en moins l’impression que les banques répondent à leurs préoccupations et à leurs défis financiers.

Dans son propre communiqué, BMO a exprimé sa fierté d’avoir obtenu la première place.

Près de 14 000 clients des services bancaires de détail ont été interrogés dans le cadre de cette étude, qui en est à sa 18e année.

Entreprises dans cette dépêche : (TSX : TD, TSX : BMO, TSX : BNS, TSX : CM)