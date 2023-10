(Toronto) Par une journée fraîche et pluvieuse d’avril, un voleur s’est introduit dans l’entrepôt aux parois de verre d’Air Canada à l’aéroport Pearson de Toronto, a présenté un faux document et est reparti avec quelque 23 millions en or et en espèces.

La Presse Canadienne

C’est ce que prétend une poursuite intentée contre la plus grande compagnie aérienne du Canada par Brink’s à la suite d’un vol d’or survenu à Toronto au printemps dernier.

Dans des documents déposés au tribunal, l’entreprise américaine spécialisée en sécurité affirme qu’un « individu non identifié » a eu accès à l’entrepôt de fret de la compagnie aérienne le 17 avril et a présenté une lettre de transport « frauduleuse » — un document généralement émis par un transporteur avec des détails sur l’expédition — au personnel d’Air Canada.

Le personnel a ensuite remis 400 kilogrammes d’or – d’une valeur d’environ 13,6 millions de francs suisses, soit plus de 20 millions – ainsi que près de 2 millions en espèces au voleur, qui a rapidement « pris la fuite avec la cargaison », indique la déclaration.

Invoquant une rupture de contrat, Brink’s réclame environ 23 millions de dommages et intérêts, ainsi que des dommages et intérêts spéciaux.

Le faux document était en fait une copie d’une « facture de transport aérien concernant une expédition sans rapport », selon la poursuite déposée devant la Cour fédérale vendredi et rapportée pour la première fois par Glen McGregor sur Substack.

La poursuite affirme qu’Air Canada a été « négligente » et n’a pas pris les « mesures de sécurité appropriées » pour empêcher le vol du fret.

La compagnie aérienne a refusé de commenter l’affaire, car elle est devant les tribunaux. Le transporteur n’a pas encore déposé de déclaration de défense et ses allégations n’ont pas été testées devant les tribunaux.

Deux sociétés suisses – la raffinerie de métaux précieux Valcambi SA et la banque de détail Raiffeisen Suisse – ont chargé Brink’s d’assurer la sécurité et la logistique des colis coûteux – respectivement de l’or et de l’argent liquide – et de les indemniser pour toute perte, selon la plainte.

Brink’s a pris des dispositions à la mi-avril pour qu’Air Canada transporte le fret vers Toronto depuis Zurich.

Il a été livré à l’aéroport de Toronto juste avant 16 heures, le 17 avril, déposé dans un entrepôt d’Air Canada sur place à 17 h 50 et récupéré par le mystérieux voleur, qui est arrivé environ 40 minutes plus tard, selon les documents.

Une enquête policière est en cours, sans aucune arrestation jusqu’à présent, et les expéditions n’ont toujours pas pu être saisies, selon la déclaration.