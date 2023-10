Le milieu de la construction réserve un accueil favorable à la nouvelle PDG de la Commission de la construction du Québec, Audrey Murray, qui vient d’être nommée à ce poste par le conseil des ministres.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Mme Murray, une candidate défaite de la Coalition avenir Québec lors des élections d’octobre 2022, avait auparavant travaillé à la Commission de la construction et avait aussi présidé la Commission des partenaires du marché du travail.

Elle succède ainsi à Diane Lemieux à la tête de la CCQ. Et elle arrive à un moment délicat, alors que le ministre du Travail, Jean Boulet, doit présenter cet automne une importante réforme de l’industrie, qui touchera notamment la polyvalence des métiers et la formation.

L’Association de la construction du Québec, une association patronale, s’est dite heureuse de sa nomination, d’autant plus que Mme Murray « connaît parfaitement l’industrie » et qu’elle a « toutes les qualifications nécessaires pour faire la part des choses et accompagner les différentes parties prenantes pour mener à bien » la réforme qui s’en vient.

À la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, le PDG Éric Côté trouve « sage » cette nomination de Mme Murray. Il souligne que lorsqu’elle était à la Commission de la construction, elle avait contribué à la « modernisation » de l’industrie.