Un prochain frigo qui envoie des textos ?

Mon vaillant et fidèle réfrigérateur, qui a célébré son 21e anniversaire l’hiver dernier, est sur le point de rendre l’âme. Le joint d’étanchéité est effrité, et la pièce n’existe plus. J’ai trouvé une usine à Drummondville qui m’en a fabriqué un exemplaire pratiquement identique, mais le compresseur fonctionne sans arrêt depuis et son ronronnement a gagné en décibels. Malgré cet acharnement thérapeutique pour des raisons écologiques et financières, je vois donc la fin qui approche.