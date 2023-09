(Ottawa) Les ventes de propriétés résidentielles ont diminué d’environ 4 % le mois dernier au Canada, par rapport au mois précédent, a indiqué vendredi l’Association canadienne de l’immobilier (ACI).

La Presse Canadienne

Les ventes se sont dénombrées à 38 345 en août, en données désaisonnalisées, comparativement à 39 996 en juillet.

Le nombre réel de ventes s’est élevé à 40 257 en août, en hausse de 5,3 % par rapport au même mois l’an dernier.

L’ACI a souligné que le nombre de ventes nationales a été tiré à la baisse en août par des reculs dans le Grand Vancouver et dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, à Montréal, Ottawa, Hamilton et Burlington, en Ontario, ainsi qu’à London et St. Thomas, aussi en Ontario.

Le prix moyen désaisonnalisé d’une propriété en août a diminué de 2,3 % par rapport à juillet pour s’établir à 674 184 $, tandis que le prix réel a augmenté de 2,1 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 650 140 $.

Le nombre de nouvelles inscriptions a atteint 69 438, soit une hausse de 5,5 % par rapport au mois d’août précédent, contribuant ainsi à équilibrer l’offre et la demande.