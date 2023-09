De loin le plus important actionnaire du producteur québécois d’énergie renouvelable, la Caisse de dépôt et placement du Québec a acheté un total de 1,4 million d’actions de Boralex entre le 17 juillet et le 1 er septembre alors que le titre fléchissait à la Bourse de Toronto.

La Caisse de dépôt et placement du Québec a acheté de multiples blocs d’actions de Boralex sur le marché au cours des dernières semaines dans le cadre de transactions totalisant près de 50 millions de dollars.

De loin le plus important actionnaire du producteur québécois d’énergie renouvelable, la Caisse a acheté un total de 1,4 million d’actions entre le 17 juillet et le 1er septembre alors que le titre fléchissait à la Bourse de Toronto.

Les achats de la Caisse ont été réalisés dans une fourchette de prix assez large. Certaines actions ont été achetées au prix unitaire de 30,13 $ alors que d’autres blocs d’actions ont été payés 35 $ pièce.

Le titre de Boralex a clôturé la séance de mardi à 32,43 $ à la Bourse de Toronto.

L’action de Boralex est en baisse de près de 20 % depuis le début de l’année et a été particulièrement malmenée à la fin de juillet et au début du mois d’août. Elle valait une quarantaine de dollars en début d’année et a reculé sous la barre des 30 $ le mois dernier.

La Caisse a pour politique d’éviter de télégraphier ses intentions au marché et n’a pas l’habitude de parler publiquement de ses décisions de placement prises au quotidien. Il est néanmoins permis de croire que les gestionnaires de la Caisse ont perçu le récent recul du titre comme une occasion d’achat.

Il faut aussi noter que les activités de Boralex font partie d’un créneau dans lequel la Caisse aime beaucoup investir, celui de l’énergie renouvelable. On retrouve plusieurs investissements de ce type – dans des entreprises privées et publiques – au sein du portefeuille de la Caisse.

Une longue relation

La porte-parole de la Caisse de dépôt, Kate Monfette, rappelle que la direction ne commente pas les transactions individuelles qu’elle réalise dans le cadre de ses stratégies de gestion de portefeuille.

Elle ajoute néanmoins que la CDPQ est le « plus grand investisseur institutionnel dans le domaine des infrastructures au monde ».

La Caisse entretient une relation de longue date avec Boralex. L’investissement initial de la Caisse dans Boralex remonte à plus de 20 ans.

C’est cependant en 2017 que l’investissement est devenu plus substantiel et soutenu. Cette année-là, le plus important investisseur institutionnel du Québec a fait l’acquisition du bloc d’actions détenues par la papetière Cascades dans Boralex, une transaction qui avait à l’époque été évaluée à environ 288 millions de dollars.

La Caisse de dépôt détenait 12,8 millions d’actions de Boralex en début d’année, selon le plus récent rapport annuel publié par l’organisation, l’équivalent d’une participation d’approximativement 13 %.

Au cours boursier actuel, l’investissement en actions de la Caisse dans Boralex vaut environ 465 millions.

Dix des treize analystes qui suivent officiellement les activités de Boralex recommandent l’achat du titre.