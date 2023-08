Inflation et taux d’intérêt

Une crise immobilière guette le Canada, selon Poilievre

(Ottawa) Le Canada est engagé dans une véritable course contre la montre pour mater l’inflation, ramener les taux d’intérêt à des niveaux plus bas et éviter une crise immobilière des plus graves, prévient le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre.