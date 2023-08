Dans son rapport de suivi budgétaire, le ministère des Finances indique que les recettes pour la période ont totalisé 110,58 milliards, en hausse par rapport à 107,88 milliards un an plus tôt.

(Ottawa) Le gouvernement fédéral a affiché vendredi un excédent budgétaire de 3,62 milliards pour les trois premiers mois de son exercice 2023-24, comparativement à un excédent de 10,20 milliards pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Dans son rapport de suivi budgétaire, le ministère des Finances indique que les recettes pour la période ont totalisé 110,58 milliards, en hausse par rapport à 107,88 milliards un an plus tôt, reflétant en grande partie l’augmentation des rentrées de l’impôt sur le revenu des particuliers, des revenus d’intérêts et des recettes des cotisations d’assurance-emploi.

Les dépenses de programme, à l’exclusion des pertes actuarielles nettes, se sont élevées à 93,81 milliards, contre 87,03 milliards pour la même période de l’année précédente.

Selon le gouvernement, l’augmentation des sorties est due à la hausse des dépenses de programmes directes, aux recettes provenant du remboursement du cadre de tarification de la pollution et aux transferts à d’autres ordres de gouvernement.

Les frais de la dette publique se sont élevés à 10,69 milliards, contre 8,07 milliards l’année dernière, en raison de l’augmentation des intérêts sur les bons du Trésor et les obligations négociables, compensée en partie par la baisse des ajustements de l’indice des prix à la consommation sur les obligations à rendement réel.

Les pertes actuarielles nettes se sont élevées à 2,46 milliards, contre 2,58 milliards l’année précédente.