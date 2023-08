Vie au travail

La ménopause, nouvel axe des revendications au travail

À l’approche de la cinquantaine, Celia Chen a ressenti des symptômes inédits : anxiété, pics de glycémie, acné et douleur chronique à une épaule. Le résultat d’un travail sous haute pression, s’est dit Mme Chen, responsable du marketing d’une petite entreprise et abonnée aux vols de nuit et aux longues heures.