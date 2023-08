Le syndicat reproche à l’employeur de vouloir « imposer une convention collective qui date de plus d’un an, signée dans les autres provinces de l’Est du Canada » et de refuser de s’asseoir pour négocier.

(Montréal) Les employés de l’usine de Produits forestiers Résolu à Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont dénoncé vendredi l’utilisation de briseurs de grève par l’employeur. Leur usine est en lock-out depuis plus d’un mois.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué publié vendredi, le syndicat fait état de la présence de 13 briseurs de grève, citant un rapport transmis au ministre du Travail.

Le Tribunal administratif du travail doit entendre le 29 août la plainte du Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers (SNTTPP) d’Alma dans ce dossier.

Les 230 employés syndiqués du fabricant de pâte et papier à Alma sont sans contrat de travail depuis le 1er mai. Un lock-out a été décrété par l’employeur le 4 juillet. Les syndiqués avaient précédemment voté un mandat de grève.

Le syndicat reproche à l’employeur de vouloir « imposer une convention collective qui date de plus d’un an, signée dans les autres provinces de l’Est du Canada » et de refuser de s’asseoir pour négocier.

« Comme si cela n’était pas suffisant, l’entreprise a fait usage de “ scabs ” en contravention de la loi. Ces faits en disent long sur l’attitude méprisante et cavalière des dirigeants de Produits forestiers Résolu envers les gens qui font fonctionner leur usine », martèle le vice-président du SNTTPP d’Alma, Daniel Bilodeau.

La vice-présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN, Marie-Pier Ouellet, souligne que la réalité des travailleurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean n’est pas la même que celle des travailleurs des Maritimes et de l’Ontario.

Dans un courriel adressé à La Presse Canadienne, Produits forestiers Résolu indique qu’« il n’est pas approprié pour Résolu de commenter publiquement une situation qui touche les relations de travail avec nos employés ».

« Tout conflit de travail est difficile pour les parties en cause et nous espérons toujours en arriver à un règlement le plus rapidement possible », ajoute David Marshall, directeur principal, développement durable et affaires publiques, chez Produits forestiers Résolu.