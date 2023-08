Les membres de Projet Montréal à la Commission des finances veulent notamment que Montréal s’emploie à « identifier et adopter, au cours des prochaines années, des mesures d’écofiscalité susceptibles d’encourager des comportements écoresponsables et de faciliter la transition écologique ».

Des élus de l’administration Plante veulent que la Ville de Montréal étudie la possibilité de taxer les logements vacants, les déplacements en voiture et les grands stationnements asphaltés.

Les membres de Projet Montréal au sein de la Commission des finances de la Ville de Montréal estiment que ces mesures d’écofiscalité méritent davantage d’attention.

Ils ont remis lundi au conseil municipal leur rapport de consultation en vue du projet de budget de la Ville de Montréal, qui doit être présenté à l’automne. Les élus de l’opposition, pour leur part, ont préparé leur propre rapport.

À cette fin, Montréal devrait par exemple « statuer sur l’implantation d’une taxe kilométrique, qui pourrait se substituer à l’actuelle taxe sur les carburants, et qui serait possiblement appliquée par le gouvernement du Québec », ont demandé les élus de Projet Montréal. « L’augmentation constante du nombre de déplacements automobiles et de mouvements de marchandises dans l’agglomération de Montréal […] entraîne une hausse de la pression sur le réseau routier et […] exacerbe certains enjeux de cohabitation, de sécurité et de partage des espaces publics. »

L’administration Plante devrait aussi « étudier la mise en place d’une taxe sur les grandes surfaces imperméables » et « analyser la possibilité d’imposer une taxe sur les logements vacants ». Cette dernière « pourrait encourager les propriétaires à entretenir, à occuper et à louer leurs propriétés, ce qui permettrait d’augmenter l’offre de logements », indique le rapport. « Le nombre de logements vacants a des conséquences importantes sur la disponibilité et l’état des logements ainsi que sur la dynamique des quartiers. »

La Comission des finances a commandé un sondage virtuel et téléphonique auprès de 1000 personnes pour recueillir leur opinion sur ces sujets. Une majorité de répondants se sont dit en défaveur de l’implantation d’une taxe kilométrique (58 %), mais en faveur d’une taxe sur les logements vacants (68 %) ainsi que d’une taxe sur les grands stationnements (51 %).

Les élus du parti de l’opposition Ensemble Montréal ont dit être d’accord avec l’idée d’adopter des mesures d’écofiscalité, mais ont demandé à l’administration Plante de faire un effort de contrôle budgétaire plutôt que d’alourdir la pression fiscale sur les citoyens.

« Depuis l’arrivée de l’administration de Projet Montréal à l’administration, la Ville dépense plus que sa capacité de payer », a déploré l’élu de l’opposition Alan DeSousa.

Cette consultation prébudgétaire se termine au moment où l’administration Plante lance une nouvelle consultation afin de trouver des moyens de financer le remplacement de ses infrastructures d’eau et d’égout. La semaine dernière, la mairesse Valérie Plante a évoqué la possibilité d’imposer une taxe sur les piscines. Lundi, elle a souligné qu’il s’agissait simplement d’un exemple et qu’aucune décision finale n’avait été prise.