Le propriétaire des journaux locaux de Métro Média s’est versé un dividende à même « l’argent des contribuables » alors que l’entreprise était en difficulté, a déploré lundi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La mairesse répondait au chef de l’opposition Aref Salem au conseil municipal. Ce dernier déplorait la « stratégie de l’autruche » de l’administration municipale face à la mort annoncée de plusieurs journaux locaux à Montréal. « Est-ce qu’elle peut exercer un leadership pour une fois dans sa vie » et convoquer une réunion avec les élus montréalais pour discuter d’une solution ?, a-t-il demandé.

Depuis l’annonce de la suspension des activités de l’entreprise, fin juillet, la direction de Métro Média accusait l’administration Plante et son règlement limitant la distribution du Publisac (dans lequel étaient insérés les journaux). Vendredi, Le Journal de Montréal a toutefois révélé que le propriétaire s’était versé un dividende de 2,57 millions de dollars en août 2021.

Lundi, Mme Plante a assuré que la Ville de Montréal travaillait activement pour tenter de trouver une solution à la situation.

Elle a toutefois accusé M. Salem de prendre le parti du « propriétaire de Métro, à qui nous avons donné près de 2 millions, le gouvernement du Québec a donné 1,3 million et ça a été versé en dividende par ledit propriétaire ». « L’argent qu’on a donné, c’est celui des contribuables. Et moi, quand je donne l’argent des contribuables, je fais attention », a-t-elle ajouté. Dans l’esprit de l’opposition, « ce propriétaire-là n’a rien à se reprocher » et « c’est la Ville la pas fine », a-t-elle dénoncé.