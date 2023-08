Lightspeed réduit sa perte à 48,7 millions US au 1er trimestre

(Montréal) L’entreprise québécoise Lightspeed rapporte qu’elle a subi une perte nette de 48,7 millions US au premier trimestre de 2024, ou 0,32 $ par action, alors qu’un an plus tôt, elle avait essuyé une perte nette de 100,8 millions US, ou 0,68 $ par action.