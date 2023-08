La société Sayona a franchi une étape importante mardi en expédiant une première cargaison de concentré de spodumène (lithium) en provenance de son complexe Lithium Amérique du Nord (LAN), à La Corne, en Abitibi.

Les 20 500 tonnes de concentré ont été chargées à bord du navire AAL Moon mardi au port de Québec. Le spodumène a été vendu à l’international par un courtier en métaux et en minéraux de grand volume. Le prix exact sera connu dans les prochains jours. À une valeur de 1500 $ US la tonne de spodumène, la cargaison a une valeur estimative de 30 millions US.

« C’est vraiment un beau jalon pour l’équipe et nos partenaires, se réjouit Guy Belleau, chef de la direction de Sayona, dans un entretien. Ça montre que nos processus et nos systèmes fonctionnent bien : de la mine jusqu’au port. »

Ça fait de Sayona un des rares producteurs majeurs de concentré de lithium en Amérique du Nord. Ce n’est pas rien et on est extrêmement fiers de ça. Guy Belleau, chef de la direction de Sayona

La prochaine livraison de 30 000 tonnes sera vendue à Piedmont Lithium, qui en expédiera une partie à son client LG Chem, selon un communiqué publié mardi par le partenaire américain de Sayona.

LAN a produit 42 000 tonnes de concentré de spodumène depuis le redémarrage du concentrateur en mars dernier. À terme, le complexe aura une production annuelle de 226 000 tonnes de concentré.

Sayona (75 %) et Piedmont Lithium (25 %) ont racheté les actifs de North American Lithium (NAL), devenue Lithium Amérique du Nord, dans le cadre d’un processus judiciaire le 1er août 2021. NAL s’était auparavant placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

La mine en sera en effet à sa troisième vie depuis le début des années 2010. Elle a été exploitée sous le nom de Québec Lithium (2012-2014) puis celui de North American Lithium (2016-2019). NAL appartenait aux chinois Jien International et CATL.

Aujourd’hui, 300 personnes travaillent au complexe LAN à La Corne.

Vers une production de carbonate de lithium

Sayona poursuit sur son erre d’aller. Fin juin, elle dévoilait les résultats d’une étude préliminaire sur la faisabilité d’une usine de transformation du concentré de spodumène en carbonate de lithium. Le carbonate sert d’intrant pour la fabrication de batteries lithium-ion utilisées par les véhicules électriques.

L’étude conclut à la viabilité financière d’une production de 23 610 tonnes par année de carbonate de lithium pendant 16 ans moyennant un investissement de 550 millions. Il faut environ sept tonnes de concentré de spodumène pour produire une tonne de carbonate de lithium.

La valeur actuelle nette après impôt du projet est évaluée à 2 milliards en fonction d’un prix de vente moyen de 34 000 $ par tonne de carbonate et d’un taux d’actualisation de 8 %.

« À ce moment-là, on deviendrait le premier producteur de carbonate de lithium verticalement intégré, explique M. Belleau. De la mine, on ferait une première transformation du minerai au concentré de spodumène. Puis on purifierait le concentré pour produire du carbonate de lithium. Ça serait une très belle réussite ici, en Amérique du Nord, au Québec. »

La prochaine étape consiste à produire une étude de faisabilité définitive, laquelle est attendue au deuxième trimestre 2024. Sayona vise une production potentielle dès 2026.