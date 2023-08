Le Québec compte le plus important gisement connu d’oxyde de lithium en Amérique, selon une estimation initiale des ressources minérales à la propriété Corvette de la Baie-James publiée en début de semaine.

Ce qu’il faut savoir Le lithium est un métal recherché dans la fabrication des batteries lithium-ion qui alimentent les véhicules électriques. Durant une campagne de forage en 2021-2022, une société d’exploration a obtenu des échantillons rapprochés d’une teneur moyenne de 1 % et plus d’oxyde de lithium (Li 2 O) à une vingtaine de reprises sur la propriété Corvette, à la Baie-James. Une teneur moyenne de 1 % en lithium attire l’attention du monde minier.

La société Patriot Battery Metals a dévoilé une estimation initiale des ressources en oxyde de lithium (Li 2 O) à sa propriété Corvette, à la Baie-James. Le résultat dévoilé en début de semaine place la propriété au premier rang des gisements connus de lithium en Amérique et au 8e rang dans le monde, selon la société.

L’estimation des ressources minérales du secteur CV5 à Corvette s’établit à 109,2 millions de tonnes à 1,42 % de Li 2 O et 160 ppm (parties par million) d’oxyde de tantale (Ta 2 O 5 ) présumés, pour un total de 3 835 000 tonnes d’équivalent en carbonate de lithium.

Il faut une usine pour transformer le spodumène en carbonate de lithium. Le carbonate de lithium est un intrant dans la fabrication de batteries lithium-ion. Une tonne de carbonate de lithium se vend autour de 35 000 $ US cet été.

L’évaluation des ressources minérales présumées repose sur une exploitation à ciel ouvert, sur une teneur de coupure ou teneur-limite de 0,40 % de Li 2 O, sur un prix du concentré de spodumène de 1500 $ US/tonne et un taux de change de 0,76 $ US/$ CAN.

« Une ressource minérale présumée constitue la partie de la ressource minérale dont on peut estimer la quantité et la teneur (ou qualité), lit-on dans les Normes de définitions de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), mais le degré de confiance accordé est inférieur à celui accordé à une ressource minérale indiquée. On peut raisonnablement s’attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées atteignent le rang de ressources minérales indiquées à la suite d’une exploration continue. »

La teneur-limite, par ailleurs, est la valeur la plus basse pouvant soutenir une exploitation rentable selon les hypothèses utilisées dans le calcul des ressources.

Les secteur CV5

Les ressources du secteur CV5 s’étendent sur une longueur de 3,7 kilomètres. Le gisement reste ouvert aux extrémités en longueur et reste ouvert en profondeur sur une partie de la distance de 3,7 kilomètres.

La pegmatite (roche magmatique) de spodumène du secteur CV5 à Corvette est située à environ 13,5 km au sud de la route Transtaïga et des infrastructures électriques et à moins de 50 km du complexe de barrages hydroélectriques La Grande 4 (LG4).

Le titre de Patriot (PMET.V, Bourse de croissance) a reculé de 7,14 % durant la séance de lundi pour terminer autour 14,30 $. La même action se vendait 0,30 $ le 25 novembre 2021.

« Je pense que c’est une estimation en deçà des attentes de certains, indique l’analyste minier indépendant Éric Lemieux, par courriel. Mais c’est une première estimation dans un district émergent. Il y a certaines complexités, mais fallait s’y attendre géologiquement. »

Les résultats dévoilés restent conformes à ce qui était attendu par les analystes financiers, soutient pour sa part l’analyste de Valeurs mobilières Desjardins Frédéric Tremblay, dans une note publiée lundi.

Selon lui, l’ampleur des ressources annoncées impressionne d’autant que l’estimation initiale des ressources ne concerne que le secteur CV5. Or, d’autres amas de pegmatite sont connus à Corvette dans les secteurs CV4, CV8, CV9, CV10, CV12 et CV13. D’ailleurs, des résultats de forage sont attendus d’ici la fin de l’automne pour les secteurs CV5 et CV13, souligne M. Tremblay.

« Étant donné la croissance attendue du marché nord-américain des batteries, nous pensons que la taille importe quand il est question de ressources en lithium. Les actifs importants étant plus susceptibles de susciter un intérêt significatif et des offres, que ce soit pour une acquisition ou un partenariat. Patriot est dans la position enviable puisqu’elle détient encore 100 % de Corvette », écrit-il.

« En date du 30 juin 2023, nous estimions une valeur pour le projet de 2,9 milliards CAN, selon la méthode des flux monétaires actualisés », a calculé M. Tremblay de VMD.

L’estimation des ressources minérales du secteur CV5 à Corvette était fortement attendue par le marché. Les sociétés d’exploration des propriétés voisines de Corvette ont connu une bonne journée en Bourse lundi.

Exploration Midland (MD.V, Bourse de croissance), qui détient des droits sur la propriété de Mythril-Corvette à proximité de Corvette, a gagné 2 %, à 0,52 $.

De son côté, Azimut (AZM.V, Bourse de croissance), qui possède Pikwa, en continuité immédiate de la propriété Corvette, a avancé de 1,65 %, à 1,23 $.