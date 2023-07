(Toronto) Les observateurs de l’industrie des télécommunications espèrent que les prix des services de téléphonie et de l’internet au Canada continueront de diminuer, mais soulignent qu’il reste encore beaucoup à faire en matière d’abordabilité dans ce secteur au pays.

La Presse Canadienne

Les données de Statistique Canada sur l’inflation pour le mois de juin montrent que les consommateurs ont payé 14,7 % de moins pour les services cellulaires par rapport au même mois l’an dernier, après pour faire suite à la baisse de 8,2 % observée en mai.

L’agence fédérale attribue l’allégement des factures de téléphone à la fois à la baisse des prix des forfaits de données cellulaires et aux prix promotionnels.

Gerry Wall, dont la société Wall Communications publie un rapport annuel comparant les prix pour les services cellulaires et internet au Canada avec ceux d’autres pays, affirme que les données sont conformes aux tendances qui montrent que les coûts des services de télécommunication au Canada ont diminué ces dernières années.

Il attribue ce recul aux améliorations technologiques, qui ont rendu les réseaux plus efficaces, et il croit que plus de concurrence – notamment avec l’entrée de Vidéotron, propriété de Québecor, sur le marché national grâce à son acquisition de Freedom Mobile – pourrait accélérer ces déclins.

Le dernier rapport de Wall Communications, publié en février et préparé pour Innovation, Sciences et Développement économique Canada, a révélé que le Canada avait toujours certains des prix les plus élevés au monde pour les services de téléphonie cellulaire et à large bande en 2022.