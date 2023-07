Un an après avoir fait perdre 200 millions à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l’ex-patron de la cryptobanque Celsius Network Alex Mashinsky fait finalement face à des accusations criminelles. La preuve accumulée par trois agences fédérales montre à quel point cet entrepreneur a été capable de manipuler le bas de laine des Québécois.

Selon divers médias américains, M. Mashinsky et l’ancien chef des finances Roni Cohen-Pavon ont été arrêtés à New York. Les procureurs fédéraux, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Federal Trade Commission ont frappé la même journée.

Plus précisément, le fondateur et ancien président de la cryptobanque fait face à sept chefs d’accusation, notamment de fraude et de manipulation. Combinées, les peines maximales pour l’ensemble des chefs totalisent environ 110 ans d’emprisonnement. Les allégations n’ont pas encore été prouvées devant un tribunal.

La CDPQ a déjà été montrée du doigt sur ses vérifications au préalable avant d’injecter des centaines de millions dans Celsius en octobre 2021. Les preuves des autorités américaines en rajoutent une couche. Peu de temps après l’arrivée de l’institution québécoise parmi les investisseurs de la plateforme, des employés la qualifiaient de « navire en train de couler », souligne la SEC. Selon un autre salarié, il n’y « avait pas d’espoir » et le modèle d’affaires de Celsius était « fondamentalement brisé ».

« Le 21 mai 2022, un cadre de Celsius reconnaissait, dans un message interne : “nous n’avons aucun service rentable », ajoute le chien de garde boursier américain, dans un document d’une cinquantaine de pages.

Celsius Network a été éclaboussée à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Des agences gouvernementales américaines ont déjà comparé son modèle à un stratagème de Ponzi – qui consiste à utiliser les sommes d’un investisseur pour verser de faux rendements à d’autres investisseurs ou ceux qui désirent récupérer leur argent.

Comment fonctionnait Celsius Network ? Elle mettait en commun les dépôts de cryptomonnaies, comme le bitcoin. On offrait aux déposants des intérêts qui pouvaient parfois atteindre 17 %. Le plongeon des monnaies virtuelles en 2022 a précipité la cryptobanque dans une crise des liquidités. Elle a gelé les retraits de ses déposants avant de se placer à l’abri de ses créanciers, le 14 juillet 2022.

La plateforme est insolvable depuis un an (14 juillet 2022) après avoir gelé les retraits de ses déposants. Ces derniers tentent toujours de récupérer leurs cryptoactifs.

« M. Mashinsky a multiplié les fausses déclarations, à propos des rendements offerts par Celsius, sa rentabilité et les risques associés aux risques de confier ses cryptoactifs à l’entreprise », soulignent les procureurs américains, dans leur plainte déposée auprès des tribunaux new-yorkais.

La CDPQ a déjà fait son mea culpa dans ce dossier en assurant qu’elle n’allait plus investir dans le secteur des monnaies virtuelles. Le gestionnaire de régimes de retraite n’a pas voulu commenter, jeudi, l’arrestation de son ancien partenaire d’affaires.

M. Mashinsky fait également face à une poursuite civile déposée en début d’année par la procureure générale de l’État de New York Letitia James. Celle-ci reproche à l’entrepreneur d’avoir multiplié les fausses déclarations ces dernières années en plus d’avoir trompé ses clients pendant que Celsius perdait des centaines de millions de dollars, en 2022. M. Mashinsky a réfuté ces allégations.

L’automne dernier, une enquête de La Presse révélait que le parcours professionnel de l’entrepreneur du fondateur de Celsius Network était beaucoup moins reluisant qu’on le pensait. Plusieurs inexactitudes avaient été relevées. M. Mashinsky n’avait pas répondu aux questions de La Presse.

L’histoire jusqu’ici 12 octobre 2021 : La CDPQ annonce son incursion dans le secteur des cryptomonnaies avec un investissement dans Celsius Network. 14 juillet 2022 : Le plongeon des cryptomonnaies incite la plateforme à geler les retraits de ses déposants avant de se placer à l’abri de ses créanciers. 27 septembre 2022 : Alex Mashinsky quitte son poste de chef de la direction. 13 juillet 2023 : L’entrepreneur est arrêté et fait face à des accusations criminelles de fraude et de manipulation.