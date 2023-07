PHOTO ALEX WELSH, THE NEW YORK TIMES

Les nouveaux véhicules sont truffés de capteurs et de technologies qui protègent et chouchoutent les occupants. Mais ces gadgets dopent le coût des réparations après un accident.

Lawrence Ulrich The New York Times

Le coût moyen pour réparer les voitures endommagées a grimpé de 36 % aux États-Unis depuis 2018 et pourrait dépasser 5000 $* d’ici la fin de 2023, selon Mitchell International, une société qui fournit des données et des logiciels aux compagnies d’assurance et aux entreprises de réparation automobile. C’est principalement pour cette raison que les primes d’assurance ont grimpé de 17 % entre mai 2022 et mai 2023.

De plus en plus complexes

Les nouveaux véhicules – y compris les électriques – sont désormais si complexes et luxueux que certaines réparations apparemment simples coûtent une petite fortune, disent des experts automobiles. Les assureurs assument l’essentiel de ces coûts, d’où l’augmentation des primes.

Les panneaux de carrosserie conçus pour plier pour protéger piétons ou passagers, en cas d’accident, peuvent être difficiles, voire impossibles, à réparer. Des pare-chocs doivent être remplacés après des chocs à faible vitesse : les capteurs de sécurité qu’ils intègrent ne fonctionnent plus après les réparations. D’autres systèmes, qui ne semblent pas endommagés, doivent être inspectés ou recalibrés.

« L’architecture numérique moderne est si avancée que les systèmes situés au-delà du point d’impact sont perturbés », explique Ryan Mandell, directeur des réclamations chez Mitchell.

Remettre une voiture dans l’état où elle était avant le sinistre n’a jamais été aussi difficile. Ça ne va pas aller en s’améliorant. Ryan Mandell, directeur des réclamations chez Mitchell

Depuis peu, les experts du secteur scrutent le coût de réparation des véhicules électriques, qui ont une conception et des pièces différentes de celles des voitures à essence. En outre, la majorité des mécaniciens n’y connaît rien. Récemment, des reportages et des histoires partagées sur les médias sociaux ont mis en lumière les factures astronomiques de réparations de véhicules électriques.

Un pare-chocs à 42 000 $

Prenons le cas de Chris Apfelstadt et de sa camionnette Rivian R1T, qui a été emboutie par une Lexus en février à un feu rouge à Columbus, en Ohio.

Les dommages semblaient mineurs et l’assureur de l’autre conducteur lui a offert 1600 $. Il s’est rendu à l’un des trois seuls ateliers agréés par Rivian en Ohio. La facture ? Quelque 42 000 $ pour réparer un pare-chocs, environ la moitié du prix d’un Rivian R1T.

Je savais que ce serait cher. Mais c’est vraiment un chiffre inouï. Chris Apfelstadt, propriétaire d’un Rivian R1T

L’accrochage avait endommagé un élégant panneau de carrosserie qui s’étend de l’arrière de la camionnette aux montants avant. Le réparer et le repeindre a déclenché une cascade de travaux coûteux, notamment retirer la garniture intérieure du toit et le pare-brise.

PHOTO MADDIE MCGARVEY, THE NEW YORK TIMES Chris Apfelstadt, posant devant sa camionnette électrique Rivian et son pare-chocs réparé au coût de 42 000 $

Réparer un modèle électrique coûte plus cher qu’un véhicule à essence, en moyenne, disent les experts. Mais une analyse approfondie des données montre que la différence n’est pas si grande. Il y a même des cas où c’est moins cher.

« L’idée qu’il y a une hécatombe de véhicules électriques déclarés perte totale est une histoire d’horreur qui empêche les assureurs de dormir, a déclaré M. Mandell. Est-ce que ça arrive ? Oui. Mais c’est rare. »

Les données de Mitchell montrent qu’en 2022, les véhicules électriques accidentés ont coûté en moyenne 6800 $ US à réparer, soit environ 2400 $ de plus que la moyenne de tous les véhicules. Les pièces des véhicules électriques sont généralement plus chères, leur installation prend plus de temps et requiert parfois l’intervention de spécialistes.

Modèles de luxe récents

Mais la première raison du coût plus élevé semble être que la plupart des véhicules électriques sont des modèles de luxe récents. Les voitures de Tesla, qui se vendent entre 40 000 $ et 110 000 $ aux États-Unis, représentent 75 % des modèles à batterie impliqués dans des collisions et des réclamations.

PHOTO ROGER KISBY, THE NEW YORK TIMES Une Tesla Model 3 à San Diego. Aux États-Unis, les Tesla représentent 75 % des modèles à batterie impliqués dans des collisions et des réclamations.

Réparer un véhicule électrique grand public – de constructeurs comme Hyundai ou Nissan – ne coûte que 800 $ de plus que son homologue à essence, selon Mitchell. Dans le haut de gamme des années modèles 2018 et suivantes, c’est égal : la facture pour réparer un véhicule à batterie et à essence tourne autour de 7000 $.

D’autres données donnent un avantage aux véhicules électriques : 18 % des voitures à essence accidentées sont déclarées perte totale ; seulement 6 % des véhicules à batterie sont jugés irréparables, selon Mitchell.

Matt Moore, vice-président du Highway Loss Data Institute, organisme de recherche actuarielle au service des assureurs, cite une analyse qui réfute l’idée selon laquelle l’auto électrique coûte plus cher à réparer. Pour 11 modèles offerts en versions à essence et électrique – dont le Hyundai Kona et le Volvo XC40 –, le coût de réparation moyen des électriques est à peine supérieur de 2 %.

À essence ou électriques, les voitures chères, rares et plus performantes sont impliquées dans des accidents moins nombreux mais plus graves, en partie parce que leurs conducteurs ont tendance à rouler vite et à prendre d’autres risques, dit M. Moore.

« Ça arrive vite et ça cogne dur, dit-il. Chaque collision est un mélange d’homme et de machine. »

*Tous les montants figurant dans cet article sont exprimés en dollars américains.

Cet article a été publié dans le New York Times.