Lutter contre la hausse du prix des aliments

Imposer davantage les supermarchés ?

Imposer les grandes chaînes d’épicerie dans le cas où elles engrangeraient des profits excessifs, avoir accès à plus d’informations sur l’évolution des prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement et mettre en place un code de conduite obligatoire et exécutoire pour encadrer les relations entre détaillants et fournisseurs, voilà les principales recommandations émises par le Comité permanent de l’Agriculture chargé de se pencher sur l’augmentation des prix en supermarché.