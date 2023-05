Hershey à Granby, O-I à Montréal, Moderna à Laval, Creaform à Lévis sont les principaux investissements directs étrangers qui ont été annoncés en 2022 et qui ont contribué au bilan record d’Investissement Québec en la matière.

Du 1er avril 2022 au 31 mars 2203, 125 projets se sont matérialisés pour des investissements totaux de 6 milliards. Ce résultat se compare à des investissements étrangers de 2,3 milliards en 2018-2019, soit avant la création de sa division Investissement Québec International (IQI). Ces chiffres ont été dévoilés par IQI en conférence de presse vendredi matin.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le président d’Investissement Québec International Hubert Bolduc

La majorité des investissements proviennent de filiales de sociétés étrangères déjà implantées au Québec.

« Je suis fier d’annoncer des résultats absolument fantastiques en matière d’attraction d’investissements étrangers et d’accompagnements à l’exportation. On a plus que triplé nos résultats au cours des quatre dernières années, s’est réjoui Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec lors d’une brève allocution pendant la conférence de presse.

Dans le détail, le fabricant de chocolat Hershey agrandit son usine de Granby au coût de 30 millions. Filiale de l’Américaine Ametek, Creaform, active dans les solutions 3D portables et services d’ingénierie, a un objectif d’investir 80 millions. Moderna construit une usine de vaccins à Laval et O-I a acheté des équipements pour 70 millions dans le but de moderniser sa production de contenants en verre.

IQI aussi le mandat de stimuler les exportations. Selon l’organisme, ses 4000 accompagnements d’entreprises ont permis de générer 3,1 milliards de ventes hors Québec, plus de 3 fois le résultat obtenu en 2018-2019.

Environ 60 % des exportations ont été réalisées aux États-Unis, 31 % dans les autres pays et 10 % dans le reste du Canada.

« Avec de très beaux succès au Mexique, en particulier dans le domaine de l’automobile. Nous dirigerons une nouvelle mission dans deux semaines, toujours dans l’automobile, et on espère que le succès sera aussi au rendez-vous » a souligné Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec International.

Mission de la filière batterie en Corée

Dans le but de diversifier les marchés des exportateurs québécois, IQI a lancé une stratégie territoriale dédiée à l’Afrique et augmenté son effectif en Asie, Corée, Japon et Singapour, notamment pour faire connaître l’intérêt du Québec à l’égard de la filière batterie.

M. LeBlanc a expliqué le succès de son organisation par les synergies découlant de son double mandat, qui consiste, d’une part, à attirer les dollars étrangers et, d’autre part, à stimuler les exportations des entreprises québécoises à l’étranger, ce qui donne une bidirectionnalité aux actions d’IQI.

« J’étais en Corée du Sud en mars avec des entreprises québécoises et l’équipe d’exportation et également avec des gens d’attraction de l’investissement, a dit M. LeBlanc. On rencontrait des entreprises coréennes. De voir qu’on avait un écosystème d’entreprises québécoises qui pourrait éventuellement, si elles venaient au Québec, devenir leurs partenaires dans la filière batterie, ça aide à la fois à l’attraction des investissements et nos entreprises à exporter. On a eu plusieurs rencontres et le résultat de ces rencontres va être annoncé prochainement. »