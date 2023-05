La section Affaires de La Presse accorde un espace à une lettre d’opinion d’un acteur du monde des affaires. Entrepreneurs et gestionnaires, la parole est à vous. Soulevez des questions, faites part de vos expériences, proposez des solutions, exprimez vos opinions.

Pascal Lépine Entrepreneur social, philanthrope et fondateur de l’agence de communication marketing Atypic, spécialisée auprès des OBNL et des organismes de charité

Les organismes à but non lucratif (OBNL) sont au cœur de nos communautés. Tous les jours, à Montréal et ailleurs au pays, ils jouent un rôle crucial dans l’économie, en plus de contribuer grandement au bien-être de la population. Ils offrent des programmes et des services précieux dans une variété de domaines, allant de la garde d’enfants au logement en passant par la santé, les arts, l’emploi et l’éducation.

Selon les données disponibles en 2021, les OBNL du Québec représentaient 10,1 % du PIB de la province et généraient des retombées économiques de l’ordre de 43,2 milliards. Les OBNL communautaires contribuaient à eux seuls à l’économie à hauteur de 6,5 milliards, soit 1,5 % du PIB du Québec.

Quant à la création d’emplois, 616 000 personnes au Québec travaillent dans ce secteur des OBNL qui compte trois grandes catégories : les organismes communautaires, commerciaux et gouvernementaux. Pour les OBNL communautaires, 155 000 personnes y travaillent.

Si l’on fait un calcul rapide, en étant plus de 8 millions d’habitants au Québec, chaque personne travaillant dans le communautaire aurait plus de 50 personnes à sa charge. Ces travailleurs ont une pression immense, autant mentale que physique. On ne peut désavouer la fragilité de ce secteur qui nécessite toute notre attention pour les générations de demain, dans le contexte actuel. Les acteurs du milieu communautaire sont prêts, mais il faut leur en donner les moyens.

Selon les statistiques les plus récentes, en 2018 au Québec, 32,5 % des résidants du Québec faisaient du bénévolat, pour un total de 290 millions d’heures de bénévolat par an. Qu’en est-il aujourd’hui après la pandémie ? Qui sont ces bénévoles et dans quels domaines sont-ils actifs ?

Un moyen d’aider les ONBL communautaires serait de leur donner accès à des données à jour sur leur secteur afin de pouvoir avoir une compréhension plus adéquate de leur contribution à la société. Leur impact serait mieux reconnu et leurs besoins en matière de main-d’œuvre seraient mieux planifiés.

Il y a un déficit de données sur le secteur à but non lucratif. Nous ne disposons pas de données exhaustives fiables sur le nombre d’OBNL, sur les populations qu’ils servent ou sur les personnes qu’ils emploient. De plus, il y existe des différences entre les données recueillies par les agences de statistiques provinciales et les données de Statistique Canada. Entre autres, les données de Statistique Canada ne tiennent pas compte des organismes communautaires non constitués en société, et par conséquent, ces organismes ne sont pas inclus dans cette infographie.

En cette Journée pour favoriser la santé mentale des personnes travaillant dans le communautaire, démontrons-leur l’importance qu’elles ont à nos yeux en leur fournissant une meilleure collecte de données sur le secteur à but non lucratif. Cela leur permettra de plaider en faveur de politiques publiques qui favorisent un environnement mieux adapté à la conduite de leurs activités.