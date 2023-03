(Québec) L’incapacité du Québec d’attirer l’usine de batterie de Volkswagen en raison d’un manque d’électricité dans la région de Montréal pousse le gouvernement Legault à envisager l’érection de nouvelles lignes de transport électriques vers la métropole.

« L’électricité est là. […] C’est de l’emmener à Montréal le problème, ce n’est pas tellement d’avoir d’autres sources que de la transporter. Je pense qu’on va devoir aujourd’hui, et le Québec est d’accord, de commencer en amont à dire ou on va développer des lignes de transmissions excédentaires puissantes pour qu’on puisse être prêt à avoir des projets », a lancé le ministre de l’Énergie Pierre Fitzgibbon jeudi lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Le ministre était questionné sur des propos qu’il a tenus mardi sur les ondes de Radio-Canada, pour expliquer le fait que la multinationale Volkswagen a choisi de s’établir en Ontario : « Si on avait eu le courant électrique, on aurait été au rendez-vous, mais on ne l’avait pas ».

Or, comme l’écrivait La Presse, Hydro-Québec a de l’énergie disponible, sauf que les exigences de l’entreprise et les délais très courts pour y répondre ont rendu toute entente impossible.

Volkswagen voulait un immense terrain de 640 hectares, soit l’équivalent de 1400 terrains de football, et 700 mégawatts d’énergie sur les lieux, dans un très court laps de temps. Le rehaussement du réseau de transport qui aurait été requis n’aurait pas pu être réalisé à temps « en fonction de l’échéancier agressif du promoteur », a expliqué Hydro-Québec.

Il était impossible de se conformer aux demandes du constructeur automobile, a expliqué le ministre.

Pénurie de main-d’œuvre

Je ne suis pas un magicien, je suis juste ministre de l’Énergie Pierre Fitzgibbon

M. Fitzgibbon a cependant soutenu que l’entreprise aurait pu s’établir au Saguenay–Lac-Saint-Jean ou à Sept-Îles. Dans ces régions, le réseau électrique est suffisant. Mais dans ce cas-ci, c’est la pénurie de main-d’œuvre qui rendait la proposition caduque. L’entreprise avait besoin de 4000 à 6000 travailleurs. Il aurait fallu beaucoup « d’audace » pour promettre à Volksvagen d’attirer autant de personnes à Sept-Îles, a dit le ministre.

« La discussion n’a pas été longue. Ils ont dit voici ce qu’on veut. On a dit : on ne peut pas le faire. On peut le faire au Saguenay, à Sept-Îles, mais ils voulaient Montréal », a-t-il expliqué.