Hydro-Québec achètera 1500 mégawatts supplémentaires d’énergie éolienne, à condition que les prochaines tours soient construites là où il reste de la capacité de transport disponible sur son réseau.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Rivière-du-Loup et Nicolet sont les régions les plus propices à la construction des prochains parcs éoliens, selon la cartographie préparée par Hydro-Québec et rendue publique jeudi par le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Un appel d’offres sera lancé sous peu par Hydro-Québec pour l’achat de 1500 mégawatts d’énergie éolienne, a annoncé le ministre. En décembre dernier, deux appels d’offres totalisant 2300 mégawatts avaient été annulés pour laisser le temps à Hydro-Québec de préciser où cette nouvelle production devrait être située de manière à maximiser l’utilisation du réseau de transport existant.

La péninsule gaspésienne, qui accueille déjà une production éolienne importante, est absente de la carte des futurs approvisionnements éoliens parce que son réseau de transport est au maximum de sa capacité.

L’électricité requise par le prochain appel d’offres doit être disponible entre 2027 et 2029.

En plus du Lac-Saint-Jean, de Baie-Comeau et de Rivière-du-Loup, il faut s’attendre à voir pousser de nouvelles éoliennes dans la région de Montréal. Il est possible de raccorder de la nouvelle production à Salaberry-de-Valleyfield (300 MW) et en Montérégie (250 MW).

Les autres endroits identifiés par Hydro-Québec sont Nicolet (400 MW), Des Cantons (250 MW) et Montmagny (200 MW).

En plus de répondre aux critères de localisation, les promoteurs des prochains projets éoliens devront aussi s’assurer d’une participation du milieu local et inclure une part de 60 % de contenu local.

D’autres appels de propositions devraient suivre, puisque l’intention du gouvernement est de doubler à court terme la capacité de production éolienne du Québec.

Cette capacité est actuellement de 4000 mégawatts. La veille de l’annonce de l’appel d’offres à venir, Hydro-Québec avait rendu public le choix de six projets résultant de son appel de propositions de 2021. Ces projets annoncés mercredi accroîtront d’environ 1000 mégawatts la capacité éolienne, pour un total de 5000 mégawatts en 2026. Il restera donc 3000 mégawatts de plus à attribuer pour atteindre le double de la capacité éolienne actuelle.

L’intérêt ne manque pas chez les promoteurs de projets éoliens et autres énergies renouvelables puisque le plus récent appel d’offres pour 780 mégawatts a attiré des projets totalisant 4200 mégawatts.

Le prix moyen que paiera Hydro-Québec pour les projets annoncés mercredi et dont la mise en service est prévue en 2026 est de 6,1 cents le kilowattheure.