Cette semaine, Caitlin Krause, fondatrice du cabinet de conseil et studio d’expériences de réalité étendue (RE) MindWise, aussi autrice de Mindful by Design (2019) et Designing Wonder : Leading Transformative Experiences in XR (2021), répond à nos questions sur le leadership.

Comment appliquer le bien-être numérique dans nos entreprises et au sein de nos équipes ?

Le cours que je donne à l’Université de Stanford est justement axé sur le bien-être numérique. Tout d’abord, il est essentiel de reconnaître que nous vivons peut-être la période la plus « connectée » de l’histoire de l’humanité. Le paradoxe est que même si nous avons un accès « à la demande » aux autres, à nos applications, à nos expériences, à nos achats, etc., il y a beaucoup de bruit excessif à filtrer, parce que notre temps et notre attention sont nos deux précieux atouts.

Ma pratique personnelle du bien-être numérique peut impliquer de petites pauses dans la nature au cours de la journée, qui influencent ensuite ma conception et mes pratiques numériques. Pour quelqu’un d’autre, il peut s’agir de prendre un congé sabbatique de la technologie, de limiter le temps passé devant l’écran ou l’utilisation des appareils. D’autres encore s’intéressent à la manière dont ils utilisent les applications et les outils numériques pour créer des liens. En fait, nous pouvons combiner les méthodologies de manière créative, en nous mettant à l’écoute de ce que nous ressentons.

Après les grands bouleversements que nous avons connus – pandémie, « grande démission » –, comment les gestionnaires doivent-ils développer leur leadership ? Quelles sont les nouvelles qualités qu’ils doivent acquérir ?

Ce n’est pas une période facile pour travailler avec des entreprises et des équipes, car les traditions et les rituels se modifient. Un changement de culture est en cours.

Si je n’avais qu’un seul conseil à donner aux gestionnaires, ce serait d’investir dans une formation sur l’intelligence émotionnelle pour développer les capacités d’écoute, d’empathie et de compassion. Les gestionnaires peuvent créer de nouvelles façons de se connecter à leurs équipes et de renforcer cette connexion en partageant le leadership.

Un plus grand nombre d’employés souhaitent développer un leadership intellectuel et partager des idées précieuses. Ils veulent aussi être considérés comme des êtres humains à part entière.

Envisageons des congés sabbatiques, utilisons la communication synchrone et asynchrone, bousculons les rôles, remettons en question les hypothèses et acceptons de vivre à une époque complexe qui nécessite d’être curieux, créatif et ouvert pour diriger dans l’incertitude. Il s’agit là d’un changement de culture, et le moment est venu de le faire.

Vous concevez des expériences dans le métavers pour y arriver. Le métavers peut-il vraiment faire avancer nos entreprises et nos organisations ?

En un mot, oui ! C’est un endroit qui permet de se reconnecter avec nous-mêmes et les autres. J’étudie l’émerveillement et le bien-être. Un état d’esprit ouvert permet de penser d’une nouvelle façon et de mieux se comprendre.

Chez TRIPP, où je joue le rôle de Chief Wellness Officer, nous utilisons le métavers conscient à travers des expériences d’émerveillement, de joie, de bien-être et de créativité. C’est incroyable de voir la santé mentale, physique et émotionnelle des gens évoluer grâce à leurs pratiques dans le métavers. Et c’est très réel !

Pour des raisons de clarté et de concision, les propos ont été remaniés.