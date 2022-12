Consommation de cannabis

Le stylo vapoteur gagne en popularité

(Ottawa) L’utilisation de plus en plus populaire du stylo vapoteur et de la cigarette électronique pour consommer du cannabis n’est pas qu’une illusion. Dans sa plus récente Enquête canadienne sur le cannabis, publiée vendredi, Santé Canada confirme que ces outils sont bel et bien utilisés davantage, ce qui correspond à la tendance observée dans de nombreuses écoles.