Le club montréalais demeure ainsi au troisième échelon du classement des franchises ayant le plus de valeur dans la LNH. Le Rangers de New York et les Maple Leafs de Toronto conservent leurs places au sommet de ce répertoire.

Le magazine Forbes estime que la valeur du Canadien de Montréal s’est appréciée de 16 % depuis un an pour atteindre 1,85 milliard US aujourd’hui, ou 2,5 milliards de dollars canadiens.

Le périodique américain évaluait le CH à 1,6 milliard US en décembre dernier dans son étude annuelle des finances des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Selon Forbes, les Rangers valent 2,2 milliards US, en hausse de 10 % sur un an, alors que la Leafs méritent une évaluation de 2 milliards US, c’est-à-dire 11 % de plus que l’an passé.

Le mois dernier, le média spécialisé Sportico avait accordé une valeur de 1,7 milliard US au CH, de 2,1 milliards US aux Leafs, et de 2 milliards US aux Rangers.

Si Sportico évaluait à 257 millions US les revenus annuels du Club de hockey Canadien, Forbes estime le chiffre d’affaires du CH à 239 millions US et son bénéfice d’exploitation à 110 millions US.

Forbes explique que l’information utilisée pour établir les évaluations provient principalement des clubs, de banquiers, de dirigeants, de consultants, et de documents publics.

Dans sa démarche menant à une valeur de 1,85 milliard US pour le CH, Forbes attribue une valeur de 944 millions US au marché dans lequel évolue la formation, c’est-à-dire à la ville et à la taille du marché montréalais. Forbes donne une valeur de 427 millions US à l’amphithéâtre dans lequel évolue l’équipe, et une valeur de 241 millions US à la marque. Une valeur de 239 millions US provenant des revenus partagés entre chacune des 32 équipes de la ligue est aussi accordée au CH.

Alors que Sportico estimait le mois dernier la valeur des Sénateurs d’Ottawa à 655 millions US, Forbes calcule que cette équipe vaut maintenant 800 millions US, en hausse de 52 % par rapport à la valeur établit il y a un an. Forbes estimait l’an passé que les Sénateurs avaient une valeur de 525 millions US.

Tout comme dans le classement publié il y a quelques semaines par Sportico, les Coyotes de l’Arizona arrivent au dernier rang du palmarès de Forbes.