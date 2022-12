Commerce de détail

Le lait de base perd du terrain

Produire du lait de base devient moins rentable pour les laiteries, estime le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ). Pendant ce temps, l’espace au détail consacré à ce produit – dont le prix minimum et maximum est réglementé – diminue au profit du lait à valeur ajoutée qui permet de dégager une marge de profit un peu plus intéressante. Et cette tendance pourrait se poursuivre.