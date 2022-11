De grandes manifestations ont éclaté mercredi dans la plus grande usine de fabrication d’iPhone de Chine, propriété du sous-traitant taïwanais Foxconn

Des manifestations éclatent dans la plus grande usine d’iPhone de Chine

(Pékin) De grandes manifestations ont éclaté mercredi dans la plus grande usine de fabrication d’iPhone au monde, en Chine, propriété du sous-traitant taïwanais Foxconn, selon des vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux Weibo et Twitter.

Agence France-Presse

Les images montrent notamment une foule de travailleurs défilant de jour dans une rue, certains faisant face à une rangée de personnes en combinaisons blanches de protection intégrale et à la police anti-émeute.

L’usine se trouve à Zhengzhou, dans la province du Henan (centre).

Un extrait d’une vidéo diffusée en direct montre, de nuit, des dizaines d’ouvriers criant « Défendons nos droits ! » devant des rangées de policiers et un véhicule de police aux gyrophares allumés.

Sur d’autres images, on voit un travailleur placer une barrière métallique sur le sol, tandis que l’auteur de la vidéo crie « ils chargent ! » et « bombes lacrymogènes ! ».

Une photo prise de jour montre quant à elle les restes carbonisés d’un portail, apparemment brûlé durant la nuit.

Le mot-clé #EmeutesFoxconn semblait censuré mercredi midi sur les réseaux sociaux chinois. Quelques messages faisant référence aux manifestations restaient cependant en ligne.

Foxconn est un grand groupe qui assemble des produits électroniques pour de nombreuses marques internationales.

L’entreprise taïwanaise, principal sous-traitant d’Apple, a été confrontée ces derniers mois à une hausse des cas de COVID-19 sur son immense site de Zhengzhou, la plus grande usine d’iPhone au monde.

Le complexe emploie plus de 200 000 salariés, généralement hébergés sur place.

Foxconn avait décidé de confiner le site avec les ouvriers à l’intérieur. Mais des centaines de travailleurs paniqués avaient ensuite pris la fuite à pied.

Le groupe taïwanais est le plus grand employeur du secteur privé en Chine, avec plus d’un million d’employés à travers le pays dans une trentaine d’usines et d’instituts de recherche.

Foxconn n’avait pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire de l’AFP.