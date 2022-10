La fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ne donne pas seulement des maux de tête aux automobilistes et employeurs. L’Administration portuaire de Montréal (APM) est préoccupée sur les répercussions du chantier pour « les biens » qui transitent par le port, affirme son président-directeur général Martin Imbleau.

Julien Arsenault La Presse

« On s’y prépare de façon sérieuse, a-t-il dit, lundi, devant le Cercle canadien de Montréal. On est inquiets, mais ce n’est pas tant pour le port, mais pour les biens et commodités essentielles du Québec et de l’Ontario. »

Environ 2500 camions se rendent quotidiennement au Port de Montréal et environ 35 à 40 % de ce volume empruntent généralement le tunnel pour s’y rendre.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Martin Imbleau, président-directeur général du Port de Montréal

Pour limiter les répercussions négatives, M. Imbleau affirme que l’APM offrira à l’industrie du camionnage des données « en temps réel » sur les délais d’attente. Il espère également « écraser la courbe » de fréquentation au port afin de stimuler l’achalandage en dehors des heures de pointe, soit après 17 heures.

Le dirigeant de l’APM a livré ces remarques dans le cadre d’une allocution qui tournait autour du thème des chaînes d’approvisionnement.

La réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine a commencé en juillet 2020, mais celui-ci s’est révélé beaucoup plus détérioré que prévu. La voûte aurait notamment 60 % plus de dommages. Québec estime les dépassements de coûts qui seront engendrés par les travaux dans le tunnel à environ 900 millions. Trois voies sur six seront fermées jusqu’en 2025. Ainsi, deux voies resteront ouvertes vers Montréal, et seulement une en direction de la Rive-Sud.