Depuis le début des années 2000, le Groupe Devimco multiplie les projets immobiliers dans la grande région de Montréal, où il s’est implanté de façon marquante avec la réalisation successive du Quartier DIX30 à Brossard, la transformation du quartier Griffintown à Montréal, l’érection des tours Maestria dans le Quartier des spectacles et le projet Solar à Brossard. Serge Goulet, PDG fondateur du groupe, fait le point sur Devimco et nous explique les prochains projets qui sont en marche.

Jean-Philippe Décarie La Presse

Après avoir fait sa marque dans les années 1990 dans le domaine de l’immobilier commercial à Québec avec la construction de trois centres commerciaux d’envergure, Serge Goulet, fondateur du Groupe Devimco et fier Beauceron d’origine, a déménagé à Montréal pour s’attaquer à la réalisation du Quartier DIX30 à Brossard.

« Je voulais poursuivre l’expansion de Devimco dans le domaine commercial et après la construction d’un centre d’achats à Sainte-Dorothée, le projet du DIX30 m’apparaissait le plus novateur. Imaginez amener 250 magasins à s’installer, avec pignon sur rue et stationnement souterrain, dans un environnement avec deux hôtels et une salle de spectacles, c’était nouveau au Québec », souligne Serge Goulet.

Parallèlement à la réalisation du DIX30, Devimco a amorcé dès 2005 le développement du quartier Griffintown dans le sud-ouest de Montréal, mais la récession de 2008 a repoussé le début des travaux à 2010.

« On voyait que Montréal avait un retard important dans la construction résidentielle par rapport au reste du Canada et que les grands détaillants avaient pas mal complété leur expansion. On a donc pris le virage résidentiel en développant un mixte de condos et d’appartements à louer », relate le PDG.

En quelque 10 ans, Devimco a construit 12 000 unités de logement dans Griffintown, avec des immeubles de bureaux, des boutiques et un hôtel, d’une valeur totale de plus de 2 milliards.

« On a été les premiers à offrir un mixte de condos et d’appartements à louer. C’est important d’offrir les deux options et de pouvoir s’adapter aux cycles. Avec les taux d’intérêt qui augmentent, il y en a plusieurs qui vont préférer louer durant quelques années », observe Serge Goulet.

Projet Solar et Rive-Sud

De 2013 à 2017, le PDG de Devimco et ses équipes ont planché sur le projet Solar Uniquartier, à Brossard, tout juste à côté de la station Quartier du Réseau express métropolitain (REM).

« On savait qu’il y aurait soit un terminus d’autobus pour desservir le nouveau pont Champlain ou une gare pour le REM. On se retrouve aujourd’hui à être le plus gros TOD [transit-oriented development] à proximité d’une des 26 gares du REM », précise Serge Goulet.

Le projet Solar, qui est terminé à 45 %, se déploie sur des terrains qui totalisent 7 millions de pieds carrés. À terme, ce sont 6000 unités résidentielles (condos et appartements) qui vont y être érigées, en plus de tours de bureaux et d’espaces commerciaux.

La présence de Devimco dans le résidentiel mixte à Brossard ne se limitera pas aux seules 6000 unités du projet Solar. Le groupe a acquis un terrain adjacent de 450 000 pi2 où seront construites 2000 unités d’habitation additionnelles.

Le promoteur est aussi à finaliser l’achat d’un terrain à proximité de la station Panama du REM, où est localisé un ancien Loblaw, qui accueillera 1500 unités d’habitation mixtes.

« On aura un TOD à la station Quartier, un autre à la station Panama et on va commencer prochainement la construction d’un autre TOD au-dessus de la station de métro Longueuil, où on va ériger 4 tours avec 1500 unités additionnelles », résume Serge Goulet.

« On réduit l’étalement urbain, on réduit l’impact sur les changements climatiques et on répond à la crise du logement », soumet le PDG.

Bassin Peel et partenaires financiers

Le Groupe Devimco prévoit aussi enfin lancer l’an prochain son projet de développement immobilier au bassin Peel où il est — avec la Société immobilière du Canada, une société d’État fédérale – le principal propriétaire de terrains.

« On est propriétaire de 700 000 pi2 et c’est nous qui allons transformer le Silo 5. On s’est associé à Cycle Capital pour créer un hub de technologies propres sur le site. On veut construire un campus avec une forte composante d’unités résidentielles et des locaux pour des entreprises de technologies propres. »

On s’est associé avec McGill, Concordia et l’ÉTS pour créer ce hub et on souhaite être reconnu comme une zone d’innovation. Serge Goulet

Devimco compte sur des partenaires financiers de longue date pour réaliser ses projets, soit le Fonds immobilier de la FTQ, le Fonds de retraite de la Société de transport de Montréal, Fiera Capital et Fondaction.

L’entreprise, qui a son siège social à Brossard, compte 450 employés répartis dans trois divisions : développement, construction et gestion.

« Présentement, on travaille à la mise sur pied d’un fonds de détention à long terme pour racheter les projets que l’on réalise. On ne peut pas le faire avec nos seuls partenaires actuels, on a besoin d’investisseurs internationaux parce qu’on va lever 500 millions. Il y en a un qui est justement en train de visiter nos propriétés pendant que l’on se parle », indique Serge Goulet.

Actionnaire majoritaire de Devimco, Serge Goulet est en train de préparer le transfert de propriété de l’entreprise à son partenaire depuis 27 ans, Mathieu Jobin, et à deux nouveaux associés depuis 2020 : son neveu James Goulet et Laurent Messier, âgés de 35 ans.

« J’ai 59 ans et je voulais assurer la pérennité de Devimco. Mes associés vont racheter mes actions d’ici trois à cinq ans et je ne participerai plus aux activités courantes de l’entreprise, même si je vais rester investisseur dans certains projets », explique Serge Goulet.

Chose certaine, le travail ne manquera pas. Devimco a présentement 6000 unités résidentielles à construire et 500 000 pi2 d’espaces de bureaux et commerciaux dans 13 tours de la région montréalaise. Une machine à construire bien huilée.