(Toronto) Le dollar canadien est reparti à la baisse, atteignant des creux jamais vus en plus de deux ans, au lendemain de l’annonce d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine.

La Presse Canadienne

Le huard a glissé sous la barre des 75 cents US plus tôt cette semaine, et a reculé encore plus bas après que la Fed a relevé son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage, mercredi.

Rahim Madhavji, président de Knightsbridge Foreign Exchange, affirme que le dollar canadien est confronté à un trio de pressions étroitement liées, notamment la hausse des taux d’intérêt américains, la baisse des marchés boursiers et une migration généralisée vers la sécurité du billet vert américain.

Selon M. Madhavji, le huard est étroitement lié aux perspectives de croissance de l’économie et à l’évolution des marchés boursiers. Ainsi, avec les marchés en déclin, la devise a également glissé.

M. Madhavji estime que la persistance de l’inflation aux États-Unis annonce probablement plus de hausses de taux et plus de pression sur les marchés, ce qui devrait également se traduire par des difficultés accrues pour le huard dans les mois à venir.

Le dollar canadien se porte toutefois mieux que la plupart des autres devises. La Banque Nationale a noté, plus tôt ce mois-ci, qu’il avait offert la meilleure performance parmi les dix principales devises par rapport au dollar américain cette année.