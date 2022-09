Le sous-gouverneur Paul Beaudry a affirmé qu’un retrait mondial plus rapide des mesures de relance budgétaire et monétaire pendant la reprise, après la pandémie, se serait probablement traduit par une plus faible inflation.

La relance économique aurait dû être interrompue plus tôt

(Ottawa) Rétrospectivement, les gouvernements et les banques centrales auraient dû retirer les mesures de relance plus tôt lorsque les économies se remettaient de la pandémie de COVID-19, ce qui aurait probablement limité l’inflation, a admis mardi un dirigeant de la Banque du Canada.

La Presse Canadienne

Dans un discours prononcé à l’Université de Waterloo, le sous-gouverneur Paul Beaudry a affirmé qu’un retrait mondial plus rapide des mesures de relance budgétaire et monétaire pendant la reprise, après la pandémie, se serait probablement traduit par une plus faible inflation.

Dans le texte préparé de son discours, M. Beaudry affirme que les pays du monde entier ne se sont pas suffisamment penchés sur la différence entre la pandémie et les crises économiques précédentes.

Les mesures de relance fournies simultanément par les pays par l’entremise de programmes de soutien gouvernementaux et de faibles taux d’intérêt ont eu des effets d’entraînement à l’échelle mondiale et ont contribué aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, a expliqué le sous-gouverneur.

Cependant, les mesures de relance ont contribué à un rebond plus rapide que prévu de l’économie, les marchés du travail s’étant redressés six mois plus tôt qu’après la crise financière mondiale, a ajouté M. Beaudry.

À l’avenir, la Banque du Canada se concentrera sur des communications claires avec le public au sujet de ses décisions politiques, a expliqué M. Beaudry, afin de s’assurer que les Canadiens ne s’attendent pas à ce que la forte inflation persiste longtemps.