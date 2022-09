Après cinq jours de paralysie due à un problème informatique, les ventes de billets de loterie à tirage de Loto-Québec ont repris progressivement mercredi soir.

Hélène Baril La Presse

« Loto-Québec est heureuse d’annoncer que les activités de loterie sont progressivement de retour à la normale », a fait savoir la société d’État mercredi soir.

Les ventes et la vérification des billets seront donc possibles chez les détaillants, sur le site lotoquebec.com et sur l’application mobile. « Il devrait également être possible de réclamer des lots et d’obtenir les résultats des tirages », précise Loto-Québec dans un communiqué.

Les ventes de produits les plus populaires de Loto-Québec, comme Lotto Max et Grande Vie, ont été paralysées depuis dimanche en raison d’un problème informatique survenu peu après le déclenchement d’une grève de ses 455 employés professionnels.

Le retour à la normale ne concerne pas le Lotto 6/49, pour laquelle le lancement d’une nouvelle version a été reporté en raison du conflit de travail des employés professionnels de Loto-Québec. La vérification des billets de Lotto 6/49 du dernier tirage ne pourra pas se faire avant le lancement de la nouvelle version prévue pour le 21 septembre.

« Tous les tirages qui n’ont pu être effectués depuis le 11 septembre dernier pour les loteries offertes au Québec seulement, comme le Banco, le Québec 49 ou la Quotidienne, ont été repris », a aussi fait savoir Loto-Québec.

Loto-Québec n’avait jamais subi une panne informatique de cette importance. La société d’État assure qu’elle n’a pas été victime de piratage et que ses employés en grève ne sont pas responsables des problèmes survenus dans la nuit de samedi à dimanche dernier.

En raison du conflit de travail, il a fallu plus de temps pour régler le problème informatique et rattraper le retard dans le traitement des données. Les employés qui avaient déclenché la grève sont de retour au travail, après avoir conclu avec leur employeur une entente de principe qui doit encore être soumise au vote.

Les produits touchés par la panne informatique génèrent normalement 2 millions de vente par jour pour Loto-Québec. Ils comptent pour 70 % des revenus totaux de loterie de la société d’État, qui ont dépassé le milliard de dollars lors de son dernier exercice financier 2021-2022.