Des passagers à bord d’un avion alimenté à l’électricité… Le scénario pourrait se concrétiser d’ici quelques années. Air Canada vient de commander 30 appareils hybrides électriques d’une entreprise de démarrage suédoise.

Julien Arsenault La Presse

Il y a encore beaucoup d’étapes à franchir, mais l’aéronef ES-30 conçu par Heart Aerospace devrait entrer en service en 2028. Le plus important transporteur aérien au pays a confirmé ses intentions, jeudi, en plus d’allonger 5 millions US afin de prendre une participation dans l’entreprise.

Air Canada n’a pas fourni beaucoup de détails, mais l’avion alimenté par des batteries lithium-lion devrait lui permettre d’offrir à ses clients des « liaisons régionales » et des « services de navettes ». La mise en service de l’appareil est prévue pour 2028.

« Nous renforçons notre engagement en investissant dans la technologie révolutionnaire des avions électriques, à la fois en tant qu’acheteur et comme partenaire financier de Heart Aerospace », a souligné le président et chef de la direction du transporteur aérien, Michael Rousseau, dans un communiqué.

L’avion ES-30 peut transporter jusqu’à 30 passagers. En utilisant uniquement l’énergie stockée dans les batteries, le rayon d’action de l’avion est estimé à 200 kilomètres. L’autonomie peut atteindre 400 km avec la contribution de générateurs au carburant. Elle passe à 800 kilomètres avec 25 passagers à bord.

« Nous croyons que cette commande renforce l’intention d’Air Canada d’effectuer des investissements pour optimiser sa flotte, ce qui nous semble favorable à plus long terme pour les marges », estime l’analyste Chris Murray, d’ATB Capital, dans une note envoyée à ses clients.

Air Canada n’est pas le premier transporteur à commander l’appareil. United Airlines et Mesa Air Group ont déjà l’intention d’acheter 200 ES-30.

Jeudi avant-midi, à la Bourse de Toronto, l’action d’Air Canada gagnait 51 cents, ou 2,72 %, pour coter à 19,23 $.