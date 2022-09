S’ouvrir à d’autres profils de leader représente l’occasion parfaite d’enrichir son propre style de gestion. Dans ce livre, le journaliste financier britannique James Ashton décrit neuf types de leader, chacun mû par sa propre motivation et sa personnalité.

Myriam Jézéquel Rédactrice, Gestion HEC Montréal

Bâtisseur d’empire, le leader alpha projette l’image du chef dominant qui exerce une influence et un contrôle sur son entreprise de calibre international, comme le font Mark Zuckerberg et Elon Musk. Chose certaine, ce type de leader a un fort caractère. Souvent charismatique, il inspire confiance. Ses lignes de commandement sont claires et sa réussite est éclatante, mais il peut aussi se montrer inflexible, manquer d’écoute et avoir une faible capacité d’adaptation.

Attiré par des missions apparemment impossibles, le leader réparateur prend des mesures radicales pour renverser une situation, quitte à devenir impopulaire. Son appétit pour les organisations en difficulté n’a d’égal que le talent dont il est capable pour simplifier les situations complexes et les résumer sous forme de liste de choses à gérer, mais encore faut-il relever l’entreprise durablement. Rappelons-nous, par exemple, la femme d’affaires britannique Harriet Green, qui a été félicitée pour son sauvetage du Thomas Cook Group dans les années 2010... avant que l’entreprise ne fasse faillite en 2019 !

Stefan Bomhard, PDG d’Imperial Brands, connaît de près son produit, sa place dans le marché et l’état d’esprit de ses clients. Tout comme lui, les leaders vendeurs excellent là où la concurrence est rude et où le marketing est déterminant. Perspicaces et clairvoyants, ces dirigeants sont cependant confrontés au défi qui consiste à élargir leur champ de compétences.

Les leaders fondateurs, quant à eux, incarnent la marque de l’entreprise. Riches et célèbres, ils s’imposent par leur flair créatif et leur prise de risques. Cependant, « ce sont des êtres émotionnels qui pensent qu’ils ont toujours raison », explique l’auteur. Parfois, leur goût pour les idées audacieuses peut donc cacher un manque de conscience de soi.

Ana Botín, du groupe bancaire Santander, et François-Henri Pinault, PDG du groupe Kering, sont des descendants de leaders. Maintenant à la tête de l’entreprise familiale, leur priorité est de perpétuer la dynastie et de la faire progresser. « C’est un type de leadership qui est semé d’embûches », affirme le journaliste. Est-il préférable de poursuivre les affaires bâties par son parent ou de leur donner une nouvelle direction ?

Animé par sa passion, le leader amoureux se démarque par son authenticité et sa crédibilité, comme Jim Koch, qui apparaît lui-même dans les publicités de la bière Samuel Adams commercialisée par son entreprise. Toutefois, l’enthousiasme de ce type de leader peut être mis à rude épreuve.

Paul Polman, l’ex-PDG d’Unilever, avait pour mantra « Le profit avec un but ». Harmonisant les activités de son entreprise avec des idéaux environnementaux, le leader militant est persuadé que son mandat dépasse largement la performance de son organisation. Visionnaire (mais pas tout le temps), il donne un sens à sa mission. Ses défis ? Garder un contrôle serré de ses budgets et forger de solides partenariats.

Les leaders diplomates savent se frayer un chemin pour gérer les intérêts complexes des parties prenantes, mais leur prudence peut toutefois virer à l’excès. S’ils savent maintenir la stabilité de leur entreprise, ils ne sont cependant pas de grands agents de changement.

Inclusifs, les leaders humains sont déterminés à descendre de leur tour d’ivoire pour apprendre et pour mieux réussir dans l’intérêt de tous, y compris leurs employés. Selon l’auteur, ils écoutent attentivement, admettent leurs erreurs et sont authentiques

• Cet article est publié grâce à un partenariat avec le magazine Gestion HEC Montréal, où il est d’abord paru.