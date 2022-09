Splatoon 3

Apprendre dans la couleur ★★★

Splatoon 3 mérite incontestablement le titre de jeu le plus coloré de l’histoire, et possiblement un des plus déjantés, où votre arme principale est l’encre dont vous aspergez vos ennemis. Essentiellement pensé en mode multijoueurs, il laisse cependant l’amateur sur sa faim en mode solo, avec des contrôles malhabiles et une intrigue mince.