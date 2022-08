En juin 2022, le nombre de Canadiens qui sont rentrés d’un voyage outre-mer s’élevait à 571 700. Il s’agit du plus haut taux de reprise des voyages à ce jour et cela correspond à 73,2 % du niveau prépandémie.

Malgré la crise des passeports et le chaos dans les aéroports, le nombre de Canadiens qui se sont envolés outre-mer est en hausse, tout comme les voyages aux États-Unis, selon les nouvelles données de Statistique Canada.

Isabelle Dubé La Presse

Même avec les vols annulés et les pertes de valises, l’envie de voyager à l’étranger cette année était forte, comparativement aux 61 200 Canadiens qui avaient pris le large en juin 2021.

Les Canadiens visitent plus les États-Unis

Les Canadiens ont aussi recommencé à faire des excursions d’une journée en automobile chez le voisin américain.

En juin 2022, Statistique Canada a compté près de 2 millions de voyages de retour des États-Unis alors qu’on en comptait seulement 310 900 en juin 2021. Mais l’engouement n’est pas celui d’avant la pandémie. On est à 56,9 % du niveau observé en juin 2019.

L’automobile est le transport de prédilection pour traverser la frontière, choisie par 1,5 million de Canadiens, dont 63,4 % sont revenus le même jour.

Le nombre de voyages en avion aux États-Unis, effectués par des résidants du Canada, est passé de 25 300 en juin 2021 à 448 500 en juin 2022, un niveau correspondant à 70,2 % de celui de juin 2019.

Un peu plus de visiteurs américains

Les Américains étaient un peu moins nombreux que les Canadiens à traverser la frontière. Plus de 1,7 million de résidants des États-Unis ont fait le voyage au Canada en juin 2022, nettement plus que les 128 400 de juin 2021, mais un niveau toujours plus faible qu’en juin 2019. On est à 57,5 % du niveau prépandémie.

La majorité des Américains sont venus en automobile, soit 989 500, et 38 % sont rentrés dans leur pays le jour même.

Pour ce qui est des voyageurs d’outre-mer, ils étaient beaucoup plus nombreux que l’an dernier, où seulement 34 500 avaient visité le Canada. Ainsi, en juin dernier, 464 100 résidants de pays d’outre-mer sont arrivés au Canada, soit plus de la moitié (52,2 %) du nombre qui est entré au Canada en juin 2019.