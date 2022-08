Hausse du paiement minimum

Bon moment pour être sage avec sa carte de crédit

Dès ce lundi, le minimum à payer sur les cartes de crédit au Québec passe à 3,5 % du solde. Il était de 3 % depuis un an et augmentera d’un demi-point de pourcentage par année, jusqu’à ce qu’il atteigne 5 % en 2025. Dans le contexte actuel, cette hausse pourrait avoir des conséquences non négligeables, et peut-être pour certaines personnes qui ne se sentent pas du tout concernées.