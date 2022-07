Faillite de la cryptobanque Celsius Network

Le mutisme de la CDPQ critiqué

Le silence de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à l’égard de son pari d’environ 200 millions CAN dans Celsius Network est critiqué par le milieu de la gouvernance et l’opposition, qui appellent le gestionnaire du bas de laine des Québécois à rendre des comptes.